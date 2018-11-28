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الرئيسية | رياضة | لوس أنجليس غالاكسي يتشبث بالسويدي إبراهيموفيتش

لوس أنجليس غالاكسي يتشبث بالسويدي إبراهيموفيتش

لوس أنجليس غالاكسي يتشبث بالسويدي إبراهيموفيتش
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 11:06

أعلن نادي لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم الاستغناء عن سبعة من لاعبيه دفعة واحدة، فيما احتفظ بنجميه البارزين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمكسيكي جيوفاني دوس سانتوس.

وأكد النادي الذي فشل فريقه في بلوغ الأدوار الفاصلة لدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين هذا الموسم، في بيان، إنه استغنى عن نجم كرة القدم الإنجليزي المخضرم أشلي كول وكل من مايكل سياني وبرايان سيلفستر وشينون وليامز ورولف فيلتشر وباجيو هوسيديتش وسيرفانو كاراسكو.

وذكر النادي في بيانه: "رفضنا خيار تجديد عقود اللاعبين"، وأكد أنه قرر استمرار 16 من اللاعبين ضمن صفوف الفريق، من بينهم إبراهيموفيتش الذي أشارت تقارير صحفية إلى أنه سيعود إلى صفوف ميلان الإيطالي.

وأثار بيان الناي الأمريكي الجدل بشأن استكمال المسيرة الاحترافية لكول صاحب الـ37 عاما، فيما لم يدل النجم السابق لتشيلسي وأرسنال الإنجليزيين بأي تصريحات.

وأنهى غالاكسي الموسم في المركز السابع بمجموعة الغرب حيث حصد 48 نقطة فقط من 34 مباراة.

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