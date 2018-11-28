نهائي الرجاء وفيتا كلوب يشغل الإعلام الكونغولي

هسبورت - محمد فنڭار*

حَذَّر الإعلام الكونغولي فريق الرجاء وجماهيره من تبعات التنقل إلى "كينشاسا" لمتابعة مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام "فيتا كلوب"، والمقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل على ملعب "الشهداء" في الكونغو.

وتَحدَّث موقع "ديجيتال كونغو" عن المباراة، واعتبر أن اللقب لم يحسم رغم الخسارة بثلاثية نظيفة، إذ أبرز أن لقاء الإياب سيكون في اتجاه واحد، وهو مرمى الفريق المغربي، إذ سيعمل المدرب فلوران إيبينغي على استعمال جميع الخطط من أجل إحباط فريق الرجاء، مبرزا أن الجماهير الكونغولية ستحضر بقوة لتشجيع فريقها لتجاوز صدمة الخسارة بثلاثية.

ونَقَلَت "ميديا كونغو" تصريحات من جماهير "فيتا كلوب" تحذِّر فيها من "تجاوزات الحكام مرة أخرى في مباراة العودة"، إذ اشتكت من تصرفات حكم الذهاب، معتبرة الأمر غير مقبول، "نظرا إلى كثرة الأخطاء المرتكبة" على حد قولها، ومؤكِّدة أنها ستحضر للإياب بكثافة وستعمل جاهدة على تشجيع ناديها لقلب نتيجة المباراة والتتويج باللقب.

وتَنتظِر فريق الرجاء مهمة سهلة نسبيا على الورق بانتصاره بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، لكن الأمور معقدة لما تشهده الكونغو من مشاكل أمنية، إذ ذكرت تقارير إعلامية أن السفارة الأمريكية في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، تلقَّت معلومات عن تهديدات إرهابية ضد منشآت وتجمعات في العاصمة الكونغولية التي ستحتضن إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الرجاء و"فيتا كلوب"، الأحد المقبل؛ وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الحاسمة في البلاد.

جدير بالذكر أن المكتب المديري للرجاء مجنَّد بكل أعضائه من أجل دعم لاعبي "الفريق الأخضر" للتتويج باللقب القاري، كما كان الشأن طيلة الأسبوع الذي سبق مباراة الذهاب، التي شهدت انتصار رفاق المهاجم سفيان رحيمي بثلاثية نظيفة؛ وهي المباراة التي مهّدت طريق "النسور" من أجل العودة من عاصمة الكونغو بثاني كؤوس "الكاف" في تاريخ النادي.

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