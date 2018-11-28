إيكاردي يفاجئ زملاءه في الإنتر بساعات "روليكس"

أوعنا بلعيد

قدم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم أنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، ساعات يدوية من طراز "روليكس" لكل زملائه بالفريق، بعد أن ساعدوه الموسم الماضي على نيل جائزة هداف الدوري الإيطالي الممتاز.

ونشر مهاجم التانغو صورة عبر حسابه الرسمي بالأنستغرام تضم جميع لاعبي أنتر ميلان والهدية التي قدمها إليهم كتعبير عن شكره وامتنانه على مجهوداتهم الكبيرة التي قادته، الموسم الماضي، إلى الحصول على لقب هداف الكالشيو برصيد 29 هدفا.

وكتب إيكاردي معلقا على الصورة: "لولاكم زملائي لما تمكنت من الفوز بجائزة الهداف لعام 2017/2018، ولما فعلت ذلك بمفردي".

جدير بالإشارة إلى أن إيكاردي أول لاعب من أنتر ميلان يتمكن من بلوغ حاجز تسعة وعشرين هدفا في الكالشيو، منذ أن سجل أنطونيو أنجيليو ثلاثة وثلاثين هدفا موسم 1958/1959.