الإصابة تهدد نجم الوداد بالغياب أمام سريع واد زم

أوعنا بلعيد

أصبح كابوس الإصابات يؤرق مضجع الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي، بعد أن بات مدافعه الشاب أشرف داري مهددا بالغياب عن القائمة التي ستواجه سريع واد زم، ضمن مؤجل الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي القسم الأول.

وينكب الجهاز الطبي لفريق الوداد على متابعة الحالة الصحية للاعب أشرف داري، بعد أن عاودته الإصابة خلال مباراة القمة المؤجلة عن الجولة الثالثة أمام الفتح الرياضي الرباطي، التي جرت يوم الإثنين الماضي.

ويمنّي الطاقم التقني للفريق الأحمر النفس بأن يكون أشرف داري حاضرا في الملعب البلدي لواد زم، لا سيما أنه حرم من خدماته أمام يوسفية برشيد الخميس الماضي بسبب الإصابة التي ألمت به رفقة المنتخب الوطني خلال استعداداته لملاقاة المنتخب التونسي وديا، وحرمته من المشاركة رفقة الأسود كذلك.

وحرم الوداد من خدمات لاعبه صلاح الدين السعيدي أمام الفتح الرباطي بداعي الإصابة كذلك؛ إذ رغم المجهودات الكبيرة التي بذلها الطاقمان الطبي والتقني، فقد تقرر في آخر اللحظات عدم إشراكه حتى لا تتفاقم إصابته، وبالتالي الحفاظ عليه ليكون في قمة جاهزيته لخوض اللقاء المقبل.

ويسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي عندما سيحل ضيفا على سريع واد زم يوم الخميس، بعد أن حصل على ست نقاط في مباراتيه المؤجلتين أمام كل من يوسفية برشيد والفتح الرباطي.