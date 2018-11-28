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كُتّاب وآراء
العميد بنعطية يكشف سر الابتعاد عن "أسود الأطلس"
وأخيرا، كشف الدولي المغربي مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، عن سر ابتعاده عن أسود الأطلس منذ خروجهم من دور المجموعات ضمن مسابقة كأس العالم التي نظمت بروسيا 2018؛ إذ كانت آخر مشاركة للكابيتانو أمام المنتخب البرتغالي، قبل أن يتم استدعاؤه من جديد لخوض مباراتي الكاميرون برسم التصفيات الإفريقية، والمباراة الودية أمام نسور قرطاج.
وأبرز بنعطية في حديثه لشبكة "بي بي سي" البريطانية، على هامش ترشيحه ضمن القائمة النهائية المختصرة التي ضمت خمسة لاعبين من أجل المنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، أن سبب غيابه عن مباريات الأسود يعود إلى عدم حصوله على دقائق لعب كافية مع فريق يوفنتوس، وبالتالي لم يكن في قمة مستواه من أجل الدفاع عن قميص المنتخب كما يجب، معتبرا أن غيابه مبرر، وأن مكانه يستحقه لاعب آخر أكثر جاهزية.
وقال اللاعب البالغ من العمر 31: "لست غشاشا، اللاعب الذي لا يشركه فريقه لا يمكن أن يمثل منتخبه الوطني". وقالت "بي بي سي": "هذا موقف نادرا ما يحصل، وأكثر ندرة عندما يتعلق الأمر بقائد منتخب وطني".
وأقر مدافع السيدة العجوز بأن الأولوية في المنتخب الوطني لأفضل اللاعبين في الساحة الكروية، وقال: "لا أستطيع أن أبوح بهذا لأن اسمي مهدي بنعطية وأجر خلفي مسيرة حافلة، وكيف لي أن ألعب 90 دقيقة وأنا أفتقر إلى الاستمرارية والمشاركة في المباريات. هذا ليس مفيداً بالنسبة لي ولا بالنسبة لمدربي أو للمنتخب الوطني".
واعترف الكابيتانو بأنه لم يظفر بالكثير من دقائق اللعب رفقة يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم الحالي بسبب تفضيل ماسيمليانو اليغري لكل من اندريا بارزالي، وليوناردو بونوتشي، وجورجيو كيليني، الذين وقفوا عقبة في طريقه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
Un lion reste toujours un lion
Il déborde de patriotisme mashallah.
Je lui souhaite une bonne continuation et qu'il soit toujours au top du top