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الرئيسية | رياضة | العميد بنعطية يكشف سر الابتعاد عن "أسود الأطلس"

العميد بنعطية يكشف سر الابتعاد عن "أسود الأطلس"

العميد بنعطية يكشف سر الابتعاد عن "أسود الأطلس"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:35

وأخيرا، كشف الدولي المغربي مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، عن سر ابتعاده عن أسود الأطلس منذ خروجهم من دور المجموعات ضمن مسابقة كأس العالم التي نظمت بروسيا 2018؛ إذ كانت آخر مشاركة للكابيتانو أمام المنتخب البرتغالي، قبل أن يتم استدعاؤه من جديد لخوض مباراتي الكاميرون برسم التصفيات الإفريقية، والمباراة الودية أمام نسور قرطاج.

وأبرز بنعطية في حديثه لشبكة "بي بي سي" البريطانية، على هامش ترشيحه ضمن القائمة النهائية المختصرة التي ضمت خمسة لاعبين من أجل المنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، أن سبب غيابه عن مباريات الأسود يعود إلى عدم حصوله على دقائق لعب كافية مع فريق يوفنتوس، وبالتالي لم يكن في قمة مستواه من أجل الدفاع عن قميص المنتخب كما يجب، معتبرا أن غيابه مبرر، وأن مكانه يستحقه لاعب آخر أكثر جاهزية.

وقال اللاعب البالغ من العمر 31: "لست غشاشا، اللاعب الذي لا يشركه فريقه لا يمكن أن يمثل منتخبه الوطني". وقالت "بي بي سي": "هذا موقف نادرا ما يحصل، وأكثر ندرة عندما يتعلق الأمر بقائد منتخب وطني".

وأقر مدافع السيدة العجوز بأن الأولوية في المنتخب الوطني لأفضل اللاعبين في الساحة الكروية، وقال: "لا أستطيع أن أبوح بهذا لأن اسمي مهدي بنعطية وأجر خلفي مسيرة حافلة، وكيف لي أن ألعب 90 دقيقة وأنا أفتقر إلى الاستمرارية والمشاركة في المباريات. هذا ليس مفيداً بالنسبة لي ولا بالنسبة لمدربي أو للمنتخب الوطني".

واعترف الكابيتانو بأنه لم يظفر بالكثير من دقائق اللعب رفقة يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم الحالي بسبب تفضيل ماسيمليانو اليغري لكل من اندريا بارزالي، وليوناردو بونوتشي، وجورجيو كيليني، الذين وقفوا عقبة في طريقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Ziryab الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:48
قال أن اللاعب الذي لا يشركه فريقه لا يمكن أن يمثل منتخبه الوطني". إذن ما حكم اللاعب الذي لا يلعب بتاتا و ليس له فريقا ك بوصوفة؟
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12
2 - rachid الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:52
eres grande .eres grande.eres grande
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0
3 - ولد الري_ش الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:53
ههههههههه هاي هاي هاذي كذبة باينة _______________ عذر اقبح من ذنب.المهم انك عدت ومريضنا ما عندو باس!!! على بعض اللاعبين ان يعيقوا !من لا فريق له !! ومن لا يشارك مع فريقه عليهم ان يفهموا انفسهم !!! وعلى رينار ان يفهم راسوا الحر بالغمزة ....................!!!السي لقجع الرسالة واضحة وضوح الشمس.
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4 - مغربي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:58
كلام في الصميم! ليث كل الل عبين الدوليين يكون عندهم نفس التفكير.
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8
5 - العكاري الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:04
قائد فذ..أثبت أن الأولية للأخلاق و المبادئ و هذا من أسرار الريادة و النجاح ..تحية لمثله لأنه يمثل هويته خير تمثيل انطلاقا من مهنته الرياضية
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4
6 - kamal الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:09
Tout à son honneur !!
Un lion reste toujours un lion
Il déborde de patriotisme mashallah.
Je lui souhaite une bonne continuation et qu'il soit toujours au top du top
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