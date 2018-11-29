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كُتّاب وآراء
"بروميثيوس" يفتح نقاشاً حول "ظاهرة الألتراس"
كيف يمكن أن نفهم حركة الألتراس (Ultras)؟ هو السؤال الذي حاولت المائدة المستديرة التي نظّمها معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، الإجابة عنه، من خلال دعوة ممثلي حركات الألتراس، وشباب سبق لهم الانخراط في إحدى حركات الألتراس، وجمهور من المهتمين والباحثين في تخصصات مختلفة.
لم يُخفِ شباب حركة الألتراس، التي تأسست سنة 2005، أن وزارة الداخلية ظلت وصية على الحركة؛ في حين بقيت وزارة الشباب والرياضة بعيدة عن الموضوع، مؤكدين أن الألتراس حركة ذات خصائص مميّزة، وأنها ليست كتلة متجانسة، بل توجد اختلافات وفروق كبيرة بينها، بحكم تباين الخصائص السيوسيو ثقافية لكل مدينة.
وقد حظي موضوع العنف داخل الملاعب بنقاش مستفيض، حيث اعتبر شباب الألتراس أن العنف موجود داخل المجتمع المغربي بأشكال مختلفة، ومن أجل التصدي له يجب العودة إلى الجذور التي تغذيه.
ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه الذي تنظمه إحدى منظمات المجتمع المدني، من أجل فهم ظاهرة الألتراس وتبديد سوء الفهم الحاصل بين الفاعل المدني وبين حركة اجتماعية تعتبر الأكبر من حيث القدرة على التعبئة والحشد.
ممثل معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو الجهة التي سهرت على تنظيم هذه المائدة المستديرة، اعتبر أن المعهد يحاول الاقتراب من هذه الظاهرة بأدوات علمية؛ ففهم الألتراس يشكل أحد الانشغالات الأساسية التي انخرط المعهد في الاشتغال عليها، سواء في شقه العلمي المرتبط بفهم الظاهرة عبر توظيف أدوات العلوم الاجتماعية، أو في شقه المرتبط بتوفير فضاءات للنقاش والحوار الهادئ والرصين.