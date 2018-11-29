النادي المكناسي يقيل عسو ويتعاقد مع "الصامبا"

أوعنا بلعيد

تعاقد فريق النادي المكناسي لكرة القدم والممارس بقسم الهواة مع الإطار الوطني محمد غرغوش الملقب بـ"الصامبا" من أجل الإشراف على تداريب الفريق في المواعيد المقبلة خلفا للمقال من منصبه فؤاد عسو.

وحدد المكتب المسير لفريق "الكوديم" اسم عبد الرزاق الحمدوشي ليكون مساعدا لغرغوش، كما جرى تعيين القيدوم وأيقونة النادي المكناسي حمادي حميدوش ليصبح رئيسا للجنة التقنية.

وفي سياق متصل، علمت هسبريس، من مصدر خاص، بأن فؤاد عسو استعان بمفوض قضائي لإثبات إقالته من منصبه في تدريب "الكوديم"، وقرر اصطحابه معه إلى تداريب الفريق لتأكيد إعفائه من مهامه دون الحصول على مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق.

وكان النادي المكناسي قد تعاقد، بداية الموسم الحالي، مع فؤاد عسو، وهو الذي يشتغل محللا تلفزيونيا كذلك، من أجل مساعدة الفريق على العودة إلى القسم الموالي لاستعادة أمجاد الكرة المكناسية؛ لكن النتائج المحصل عليها لم ترقَ إلى مستوى التطلعات.

ويرتقب أن يلجأ عسو إلى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإلزام الفريق المكناسي بدفع مستحقاته المادية العالقة بذمته.

يشار إلى أن "الكوديم" يعاني أزمة مادية خانقة بعد أن نفض عديدون أيديهم عن الفريق كونه لم يعد بقرة حلوبا وتركوه عرضة للإهمال يعاني الويلات؛ وهو الوضع الذي لم يقو المكتب المسير الحالي، برئاسة رضوان مرزاق (شهر و13 يوما منذ تعيينه)، على تجاوزه بعد طرقه للعديد من الأبواب بغية مساندة النادي المكناسي لكن لا مجيب إلى الآن.