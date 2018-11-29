24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:09
|13:21
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حسابات فيسبوكية مزيفة
- داء "السيدا" يفتك بـ20 ألف مغربي .. ونشطاء يشْكون شُح التمويل
- الجامعة تنعش خزينة الحسنية وطنجة بـ52 مليون
- الأمن الإسباني يوقف مغربيا أجبر ابنته على الزواج
- أمن طنجة ينهي مغامرات "الشبيبة" في السرقة بالنشل
داء "السيدا" يفتك بـ20 ألف مغربي .. ونشطاء يشْكون شُح التمويل (5.00)
"غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 (5.00)
المملكة تتراجع في "الازدهار" باحتلال المرتبة 103 ضمن مؤشر عالمي (5.00)
طيف درويش ينثر شعر الإنسانية فوق رؤوس أكاديميين مغاربة (5.00)
- شركات المحروقات تخفض أسعار البنزين والغازوال بنصف درهم - (139)
- التوفيق يدعو المحسنين المغاربة إلى ترميم وإصلاح المساجد المغلقة - (135)
- الجزائر تشيّد سياجا جديدا على طول الحدود مع البلدان المغاربية - (128)
- حقوقيون يُنادون بالمساواة في الإرث .. والرميد: ليست قضية خلافية - (96)
- "غلوبال العالمية" تتوج هسبريس كأفضل جريدة إلكترونية لـ2018 - (94)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النادي المكناسي يقيل عسو ويتعاقد مع "الصامبا"
تعاقد فريق النادي المكناسي لكرة القدم والممارس بقسم الهواة مع الإطار الوطني محمد غرغوش الملقب بـ"الصامبا" من أجل الإشراف على تداريب الفريق في المواعيد المقبلة خلفا للمقال من منصبه فؤاد عسو.
وحدد المكتب المسير لفريق "الكوديم" اسم عبد الرزاق الحمدوشي ليكون مساعدا لغرغوش، كما جرى تعيين القيدوم وأيقونة النادي المكناسي حمادي حميدوش ليصبح رئيسا للجنة التقنية.
وفي سياق متصل، علمت هسبريس، من مصدر خاص، بأن فؤاد عسو استعان بمفوض قضائي لإثبات إقالته من منصبه في تدريب "الكوديم"، وقرر اصطحابه معه إلى تداريب الفريق لتأكيد إعفائه من مهامه دون الحصول على مستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق.
وكان النادي المكناسي قد تعاقد، بداية الموسم الحالي، مع فؤاد عسو، وهو الذي يشتغل محللا تلفزيونيا كذلك، من أجل مساعدة الفريق على العودة إلى القسم الموالي لاستعادة أمجاد الكرة المكناسية؛ لكن النتائج المحصل عليها لم ترقَ إلى مستوى التطلعات.
ويرتقب أن يلجأ عسو إلى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإلزام الفريق المكناسي بدفع مستحقاته المادية العالقة بذمته.
يشار إلى أن "الكوديم" يعاني أزمة مادية خانقة بعد أن نفض عديدون أيديهم عن الفريق كونه لم يعد بقرة حلوبا وتركوه عرضة للإهمال يعاني الويلات؛ وهو الوضع الذي لم يقو المكتب المسير الحالي، برئاسة رضوان مرزاق (شهر و13 يوما منذ تعيينه)، على تجاوزه بعد طرقه للعديد من الأبواب بغية مساندة النادي المكناسي لكن لا مجيب إلى الآن.