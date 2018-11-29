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الرئيسية | رياضة | ديفيد فيا يغادر صفوف "نيويورك سيتي" الأمريكي

ديفيد فيا يغادر صفوف "نيويورك سيتي" الأمريكي

ديفيد فيا يغادر صفوف "نيويورك سيتي" الأمريكي
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 29 نونبر 2018 - 12:43

أعلن نادي نيويورك سيتي الأمريكي، اليوم الخميس، أن مهاجمه الإسباني ديفيد فيا سيرحل عن الفريق.

ويرحل فيا، الفائز مع المنتخب الإسباني بلقب مونديال جنوب افريقيا 2010، عن صفوف نيويورك سيتي بعد أربعة أعوام قضاها مع المجموعة.

وينتهي عقد فيا مع نيويورك سيتي في 31 دجنبر المقبل، ولم تتضح بعد الخطوة المقبلة لفيا في ملاعب كرة القدم.

وشارك فيا، البالغ 36 عاما، في 117 مباراة مع نيويورك بالدوري الأمريكي وسجل 77 هدفا وصنع 26 تمريرة حاسمة.

وقال فيا للموقع الرسمي لنيويورك: "تجربتي هنا كانت مذهلة"، وأضاف: "منحتني هذه التجربة كل ما احتاجته كلاعب كرة، وكذلك على المستوى الشخصي والعائلي".

وختم النجم الإسباني بالقول" "سأتذكر هذه التجربة دائما بالحب، قلبي سيبقى هنا".

وأصبح فيا، بمبارياته الدولية الـ 97 وأهدافه الـ 59، الهداف التاريخي للمنتخب الأسباني.

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