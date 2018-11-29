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الرئيسية | رياضة | تصنيف "الفيفا" .. المغرب في المرتبة 40 عالميا

تصنيف "الفيفا" .. المغرب في المرتبة 40 عالميا

تصنيف "الفيفا" .. المغرب في المرتبة 40 عالميا
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
الخميس 29 نونبر 2018 - 11:07

تقدم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ضمن تصنيف "فيفا"، الصادر اليوم الخميس، ليحتل المرتبة 40 عالميا، متقدما بـ7 درجات دفعة واحدة.

واستفاد "أسود الأطلس" من الانتصارين على المنتخبين الكامروني والتونسي، في آخر مواجهتين، ليحقق هذا التقدّم في تصنيف منتخبات كرة القدم.

جاء المنتخب المغربي ثالثا إفريقيا، حسب التصنيف نفسه، وراء المنتخبين السنغالي والتونسي، المتمركزين في الرتبتين 23 و26 عالميا؛ على التوالي.

جدير بالذكر أن صدارة "تصنيف فيفا" للمنتخب البلجيكي، تتبعه منتخبات فرنسا والبرازيل وكرواتيا وإنجلترا والبرتغال والأوروغواي، على الترتيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ba jeddi mohamed الخميس 29 نونبر 2018 - 11:28
جيد وماذا عن ترتيب:
الصحة
التعليم
العدل
حقوق الانسان
التغطية عن فقدان العمل
الضرائب
الحد الادنى للعيش
الكرامة
الرشوة
التنمية البشرية؟...............
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