مودريتش أفضل لاعب وكورتوا أفضل حارس في عام 2018

هسبريس - إفي

منح الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) جائزة أفضل لاعب في العالم للكرواتي لوكا مودريتش وأفضل حارس للبلجيكي تيبو كورتوا.

وفاز لاعب وسط ريال مدريد عقب حصوله على 272 نقطة، متقدما بـ128 عن مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي جاء في المركز الثاني بعد أن احتكر هذه الجائزة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وتحددت أسماء الفائزين بناء على تصويت خبراء كرة القدم في 90 بلدا.

ويأتي تتويج مودريتش بهذه الجائزة عقب حصوله أيضا على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وكذلك جائزة "الأفضل" التي تمنحها الفيفا، بينما يعتبر حاليا من المرشحين الرئيسيين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2018.

وبعد مودريتش وميسي، جاء البلجيكي إدين هازارد في المركز الثالث (114 نقطة) يليه مواطنه كيفين دي بروين في المرتبة الرابعة (36) ثم البرازيلي نيمار خامسا (18) فالفرنسي بول بوغبا في المركز السادس (14).

واكتملت قائمة العشرة الأوائل بالدنماركي كريستيان إريكسن في المرتبة السابعة (10)، ثم البوسني ميراليم بيانيتش ثامنا (7) يليه الكولومبي خاميس رودريغيز بنفس عدد النقاط، في حين تذيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المراكز العشرة الأولى بخمس نقاط.

من جانبه، أصبح كورتوا ثالث حارس بلجيكي يحصل على هذه الجائزة بعد جان ماري فاف (1986) وميشيل برودهوم (1994)، وحاله حال مودريتش، يتوج بها عقب حصوله على جائزة "الأفضل" في فئة حراس المرمى.

وبعد كورتوا الذي حصل على 181 نقطة، حل الفرنسي هوغو لوريس في المركز الثاني (109) يليه الإيطالي جانلويجي بوفون في المرتبة الثالثة (59) ثم الكوستاريكي كيلور نافاس رابعا (58) فالسلوفيني يان أوبلاك في المركز الخامس (49)، ثم الألماني مارك-أندريه تير شتيغن سادسا بنفس عدد النقاط.

واكتملت قائمة العشرة الحراس الأوائل بالبرازيلي أليسون بيكر (36) في المرتبة السابعة، يليه كل من الإسباني ديفيد دي خيا (33) والكرواتي دانييل سوباشيتش (23) والألماني مانويل نوير (20)، على الترتيب، في المراكز الثلاثة الأخيرة من لائحة العشرة.