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الوداد البيضاوي يكتفي بالتعادل أمام سريع وادي زم
الخميس 29 نونبر 2018 - 17:20
تعادل فريق الوداد البيضاوي مع مضيفه سريع وادي زم بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، برسم مؤجل الدورة الرابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وارتقى الوداد البيضاوي بعد هذا التعادل للمركز الثامن بمجموع 10 نقاط، إلى جانب اتحاد طنجة ومولودية وجدة، كما ارتقى سريع وادي زم للمركز الثالث ورفع رصيده إلى 12 نقطة، مناصفة مع أولمبيك آسفي، بفارق نقطتين عن المتصدرين حسنية أكادير ويوسفية برشيد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - جيبور الخميس 29 نونبر 2018 - 17:44
الوداد لعبت هذه لمقابلة فقط ب عشرة لاعبين مند الدقيقة الأولى.فما ياترى الاعب الغائب رغم حضور المدرب ؟
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