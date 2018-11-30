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الرئيسية | رياضة | اتحاد طنجة يتشبث بخدمات المدرب التونسي العجلاني

اتحاد طنجة يتشبث بخدمات المدرب التونسي العجلاني

اتحاد طنجة يتشبث بخدمات المدرب التونسي العجلاني
اوعنا بلعيد
الجمعة 30 نونبر 2018 - 04:50

نفى فريق اتحاد طنجة لكرة القدم صحة التقارير الإخبارية التي أشارت إلى قرب استغنائه عن خدمات التونسي أحمد العجلاني، مدرب الفريق، والبحث عن مدرب جديد من أجل قيادة فارس البوغاز خلال القادم من المواعيد.

وقالت إدارة الفريق الطنجاوي في بيان رسمي، نشر على صفحة النادي الرسمية بـ"فيسبوك"، لقد "لوحظ في الأيام القليلة الماضية تداول أسماء لمدربين وربطهم بتدريب فارس البوغاز، ومنهم الإطار الوطني رشيد الطاوسي".

وأكدت أن النادي "لم يفاوض تلك الأسماء ولم يسع للتعاقد معها"، معتبرة أن "الهدف من ذلك رفع القيمة التعاقدية لها بإقحام اسم اتحاد طنجة استغلالاً لجماهيريته ومكانته"، مشيرة إلى أن "مثل هاته الاشاعات تضر بمصلحة الفريق وتركيزه المنصب حاليا على دوري أبطال إفريقيا والبطولة الوطنية الاحترافية".

وطالب المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة الجميع بـ "الالتفاف حول الفريق ودعمه في الظروف التي يمر بها مؤقتا"، مبرزة أن تفكير مكونات فارس البوغاز ينصب على الخروج من هذا المنعطف، الذي اعتبرته "جزء من منظومة كرة القدم حيث تمر منه جميع الفرق، كما يسود التفاؤل داخل النادي بأنه سيعود إلى طريقه الصحيح في القريب العاجل جدا".

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