التعادل ينصف مباراة الفتح الرباطي والريف الحسيمي

هسبريس - و.م .ع

تعادل اتحاد الفتح الرياضي بميدانه مع شباب الريف الحسيمي بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم مؤجل الدورة التاسعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وارتقى اتحاد الفتح الرياضي بعد هذا التعادل للمركز الثامن بمجموع 10 نقاط، إلى جانب اتحاد طنجة، ومولودية وجدة، والوداد البيضاوي الذي تعادل، في وقت سابق اليوم، مع مضيفه سريع وادي زم بصفر لمثله، برسم مؤجل الدورة الرابعة.

كما ارتقى شباب الريف الحسيمي للمركز الثاني عشر ورفع رصيده إلى 9 نقاط، مناصفة مع أندية الرجاء البيضاوي، والجيش الملكي، ونهضة بركان وأولمبيك خريبكة.