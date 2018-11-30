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الرئيسية | رياضة | مدريد تحتضن نهائي كأس ليبرتادوريس في 9 دجنبر

مدريد تحتضن نهائي كأس ليبرتادوريس في 9 دجنبر

مدريد تحتضن نهائي كأس ليبرتادوريس في 9 دجنبر
هسبريس - رويترز
الجمعة 30 نونبر 2018 - 01:05

أعلن اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) الخميس أن مباراة الإياب في نهائي كأس ليبرتادوريس للأندية بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز ستقام في التاسع من دجنبر المقبل على استاد ريال مدريد في العاصمة الاسبانية.

وأضافت لجنة الانضباط بالاتحاد القاري بأنها غرمت ريفر بليت مبلغ 400 ألف دولار، بسبب شغب جماهيره، وأنه على الفريق أن يخوض مباراتين بدون جمهور.

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