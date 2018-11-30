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الرئيسية | رياضة | "الكاف" تُبعد ياجور عن الرجاء لثلاث مباريات

"الكاف" تُبعد ياجور عن الرجاء لثلاث مباريات

"الكاف" تُبعد ياجور عن الرجاء لثلاث مباريات
أوعنا بلعيد
الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:00

قضت لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتوقيف محسن ياجور، مهاجم الرجاء الرياضي، لثلاث مباريات، بسبب اعتدائه بالضرب على لاعب من الفريق المنافس بعد نهاية المباراة التي جمعت "النسور الخضر" بفيتا كلوب الكونغولي، يوم الأحد الماضي، ضمن ذهاب نهائي "الكاف".

وأوضح "الكاف"، عبر بلاغ رسمي، أن مهاجم الرجاء محسن ياجور تم توقيفه لثلاث مباريات، بسبب سلوكه اللارياضي بعد نهاية اللقاء الذي جمع ناديه الرجاء بضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ضمن ذهاب نهائي الكاف؛ وهي المواجهة التي جرت على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس وانتهت لصالح أصحاب الأرض (3/0).

ودفع اللاعب سالف الذكر ثمن تهوره عندما اعتدى بالضرب على لاعب منافس، إذ أشهر الحكم السنغالي نداي، الذي أدار اللقاء، البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه؛ كما تعرض لعقوبة من "الكاف" بعد الحملة التي قام بها فيتا كلوب مطالبا بتوقيف المهاجم الرجاوي المخضرم.

وسيكون ياجور من أبزر الغائبين عن المباراة التي ستجرى بملعب الشهداء، برسم إياب نهائي "الكاف"، والمقرر إجراؤها بعد غد الأحد؛ كما سيغيب عن مباراتين من الدور الأول، خلال شهر دجنبر المقبل، برسم المسابقة ذاتها، في حال تمكن "الفريق الأخضر" من التتويج بالكأس على حساب الفريق الكونغولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - محمد الزموري الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:26
الرياضة أخلاق قبل كل شيء وحتى ياجور أظن أنه لن يضيف شيئا للرجاء ربما قد انتهى عطائه الله يرحمك يا الظلمي
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10
2 - عيسى الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:30
لي ما مأدبش ما خصوش يلعب بالكلية لأنه قدوة الشباب
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7
3 - زريبيق الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:32
هذا ما يسمى بسخونية الرأس السي ياجور .
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5
4 - topinf الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:34
arriere, , quelle image il donne du Maroc, !!! le mérite, il va rater la dernière finale dans ça c
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-3
5 - مغربي من ايطاليا الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:36
سلوك لا رياضي وغير أخلاقي من لاعب فريق الرجاء، يجب عليه التحلي بالأخلاق الرياضية وإحترام الخصم مهما كان. وجب معاقبته بأكثر من ذلك حتى يكون عبرة للأخرين، الأخلاق ثم الأخلاق قبل كل شيئ
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6
6 - إسلام الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:51
أرادوا إبعاد ياجور لإرباك فريق النسور، يالتوفيق إنشاء الله هذه خطة من لاعب الخصم، الرجاء وما أدراك من الرجاء بالنصر إنشاء الله. مادام عوقب بالبطاقة الحمراء فلا داعي لتدخل لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فلماذا لم يعاقبو الطرف الأخر، هناك اسفزازات من الطرف الأخر حتى جعلت محسن ياجور يفقد أعصابه حتى تصرف هذا التصرف. إذا كان تدخل من لجنة الإنضباط فلابد أن ينصف الإثنين. متفوقين إنشاء الله ديما رجاء...
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-4
7 - Boumalen الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:52
Touts ça est du au manque de professionnalisme des joueurs dans le championnat marocain ,le grand perdant maintenant c est le Raja alors j espère que le Raja mis des sanctions en place surtout s il perd son match ,car on sait jamais .dans notre championnat la route est encore longue pour atteindre le professionnel.
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1
8 - محمد الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:54
محمد
ياجور كان لاعبا مثاليا طيلة مسيرته التي عرفه فيها الجمهور ولم يكن في معروفا بالتهور ولابالقلق والتعصب كان نموذجا للاعب الخلوق .
فماالسبب ياترى الذي جعله يخرج عن القاعدة المطردة التي يشهد له بها الصغير والكبير؟.
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3
9 - رجاوي رجاوي الجمعة 30 نونبر 2018 - 14:58
فريقك متقدم بثلاثة أهداف لصفر ومع ذلك ترتكب خشونة ضد لاعب الفريق المنافس والنتيجة بطاقة حمراء وثلاث مقابلات توقيف وهذا صادر من مهاجم وليس مدافع! لماذا يا محسن؟ على فريق الرجاء كذلك معاقبته ماليا حتى لا يكرر مثل هذا الفعل الغير مقبول.
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5
10 - الأخلاق...؟ الجمعة 30 نونبر 2018 - 15:04
سبحان الله....! كنت أظنه رجلا دا أخلاق و استقامة ... مثل كبار اللاعبين الرجاويين الذين كانوا جد متألقين ... و برهنو على كامل الأخلاق مع الجميع ...!
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0
11 - مساعد الحسن الجمعة 30 نونبر 2018 - 15:15
سلوك لا اخلاقي ولا رياضي خصوصا من لاعب الرجاء البيضاوي
الله يرحم الضولمي الاعب المؤدب.
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0
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