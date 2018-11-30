"الكاف" تُبعد ياجور عن الرجاء لثلاث مباريات

أوعنا بلعيد

قضت لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتوقيف محسن ياجور، مهاجم الرجاء الرياضي، لثلاث مباريات، بسبب اعتدائه بالضرب على لاعب من الفريق المنافس بعد نهاية المباراة التي جمعت "النسور الخضر" بفيتا كلوب الكونغولي، يوم الأحد الماضي، ضمن ذهاب نهائي "الكاف".

وأوضح "الكاف"، عبر بلاغ رسمي، أن مهاجم الرجاء محسن ياجور تم توقيفه لثلاث مباريات، بسبب سلوكه اللارياضي بعد نهاية اللقاء الذي جمع ناديه الرجاء بضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ضمن ذهاب نهائي الكاف؛ وهي المواجهة التي جرت على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس وانتهت لصالح أصحاب الأرض (3/0).

ودفع اللاعب سالف الذكر ثمن تهوره عندما اعتدى بالضرب على لاعب منافس، إذ أشهر الحكم السنغالي نداي، الذي أدار اللقاء، البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه؛ كما تعرض لعقوبة من "الكاف" بعد الحملة التي قام بها فيتا كلوب مطالبا بتوقيف المهاجم الرجاوي المخضرم.

وسيكون ياجور من أبزر الغائبين عن المباراة التي ستجرى بملعب الشهداء، برسم إياب نهائي "الكاف"، والمقرر إجراؤها بعد غد الأحد؛ كما سيغيب عن مباراتين من الدور الأول، خلال شهر دجنبر المقبل، برسم المسابقة ذاتها، في حال تمكن "الفريق الأخضر" من التتويج بالكأس على حساب الفريق الكونغولي.