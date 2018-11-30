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كُتّاب وآراء
"الكاف" تُبعد ياجور عن الرجاء لثلاث مباريات
قضت لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتوقيف محسن ياجور، مهاجم الرجاء الرياضي، لثلاث مباريات، بسبب اعتدائه بالضرب على لاعب من الفريق المنافس بعد نهاية المباراة التي جمعت "النسور الخضر" بفيتا كلوب الكونغولي، يوم الأحد الماضي، ضمن ذهاب نهائي "الكاف".
وأوضح "الكاف"، عبر بلاغ رسمي، أن مهاجم الرجاء محسن ياجور تم توقيفه لثلاث مباريات، بسبب سلوكه اللارياضي بعد نهاية اللقاء الذي جمع ناديه الرجاء بضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ضمن ذهاب نهائي الكاف؛ وهي المواجهة التي جرت على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس وانتهت لصالح أصحاب الأرض (3/0).
ودفع اللاعب سالف الذكر ثمن تهوره عندما اعتدى بالضرب على لاعب منافس، إذ أشهر الحكم السنغالي نداي، الذي أدار اللقاء، البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه؛ كما تعرض لعقوبة من "الكاف" بعد الحملة التي قام بها فيتا كلوب مطالبا بتوقيف المهاجم الرجاوي المخضرم.
وسيكون ياجور من أبزر الغائبين عن المباراة التي ستجرى بملعب الشهداء، برسم إياب نهائي "الكاف"، والمقرر إجراؤها بعد غد الأحد؛ كما سيغيب عن مباراتين من الدور الأول، خلال شهر دجنبر المقبل، برسم المسابقة ذاتها، في حال تمكن "الفريق الأخضر" من التتويج بالكأس على حساب الفريق الكونغولي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
ياجور كان لاعبا مثاليا طيلة مسيرته التي عرفه فيها الجمهور ولم يكن في معروفا بالتهور ولابالقلق والتعصب كان نموذجا للاعب الخلوق .
فماالسبب ياترى الذي جعله يخرج عن القاعدة المطردة التي يشهد له بها الصغير والكبير؟.
الله يرحم الضولمي الاعب المؤدب.