الشُهب تكلف الرجاء غرامة بـ10 آلاف دولار

أوعنا بلعيد

عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فريق الرجاء الرياضي بفرض غرامة مالية عليه تقدر بـ10 آلاف دولار بسبب إيقاد جماهيره لمجموعة من الشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ضمن ذهاب نهائي "الكاف"، والتي جرت على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الأحد الماضي.

وحسب بيان "الكاف" الرسمي فقد أدان تقرير مراقب المباراة جماهير الرجاء الرياضي بعد إيقادها مجموعة من الشهب الاصطناعية وبعض الألعاب النارية، عقب تسجيل فريقها الهدف الأول في شباك الفريق المنافس عن طريق اللاعب سفيان رحيمي، وهو ما اعتبره "الكاف" مخالفة وتجاوزا للقوانين المعمول بها.

وفرض المصدر سالف الذكر غرامة مالية بقيمة 5000 دولار على نادي الرجاء بسبب احتفالية جماهيره التي أدت إلى إيقاف المباراة لمدة 3 دقائق، كما تم فرض غرامة مماثلة على الفريق الأخضر كعقوبة إضافية بسبب إلقاء جماهيره قنينات فارغة على أرضية المباراة التي احتضنت المواجهة، لتصل الغرامة الإجمالية إلى 10 آلاف دولار.

جدير بالذكر أن فريق الرجاء سيواجه مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بملعب "الشهداء"، يوم غد الأحد، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية وعينه على تحقيق اللقب القاري بعد فوزه ذهابا بثلاثة أهداف نظيفة.