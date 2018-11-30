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الرئيسية | رياضة | الشُهب تكلف الرجاء غرامة بـ10 آلاف دولار

الشُهب تكلف الرجاء غرامة بـ10 آلاف دولار

الشُهب تكلف الرجاء غرامة بـ10 آلاف دولار
أوعنا بلعيد
الجمعة 30 نونبر 2018 - 17:31

عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فريق الرجاء الرياضي بفرض غرامة مالية عليه تقدر بـ10 آلاف دولار بسبب إيقاد جماهيره لمجموعة من الشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ضمن ذهاب نهائي "الكاف"، والتي جرت على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الأحد الماضي.

وحسب بيان "الكاف" الرسمي فقد أدان تقرير مراقب المباراة جماهير الرجاء الرياضي بعد إيقادها مجموعة من الشهب الاصطناعية وبعض الألعاب النارية، عقب تسجيل فريقها الهدف الأول في شباك الفريق المنافس عن طريق اللاعب سفيان رحيمي، وهو ما اعتبره "الكاف" مخالفة وتجاوزا للقوانين المعمول بها.

وفرض المصدر سالف الذكر غرامة مالية بقيمة 5000 دولار على نادي الرجاء بسبب احتفالية جماهيره التي أدت إلى إيقاف المباراة لمدة 3 دقائق، كما تم فرض غرامة مماثلة على الفريق الأخضر كعقوبة إضافية بسبب إلقاء جماهيره قنينات فارغة على أرضية المباراة التي احتضنت المواجهة، لتصل الغرامة الإجمالية إلى 10 آلاف دولار.

جدير بالذكر أن فريق الرجاء سيواجه مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بملعب "الشهداء"، يوم غد الأحد، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية وعينه على تحقيق اللقب القاري بعد فوزه ذهابا بثلاثة أهداف نظيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - شكرا أمين الرباطي الجمعة 30 نونبر 2018 - 18:08
قليلة بزززاف كان خاص يرفعو العقوبة إلى مئة ألف دولار على الأقل
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2 - عار ثم عار الجمعة 30 نونبر 2018 - 18:17
1*لأن المراقبة غير صارمة عند ولوج الملعب وٌجدت هذه الشهب. 2* المُشجع المحب لفريقه لا يؤذيه ولا يؤذي غيره من الجمهور أو اللاعبين 3*الرياضة بدون أخلاق هرج ومرج ولا خير فيها 4*جعل الأندية تتكبد مثل هذه الخسارات المادية سبب من أسباب تخلفها والدفع بها إلى الانهيار...
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