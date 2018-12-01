الطاوسي وغاريدو ينافسان رونار على الأفضل إفريقيا‎

أوعنا بلعيد

رشحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كلا من الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب "الأسود"، وخوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي، ورشيد الطاوسي، المدرب السابق لوفاق سطيف الجزائري، ضمن قائمة ضمت 10 مدربين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2018 بالقارة السمراء.

واختار "الكاف" ضمن قائمته التي كشف عنها يوم الجمعة عشرة مدربين من أجل المنافسة على نيل جائزة أفضل مدرب على المستوى الإفريقي لعام 2018، والتي سيتم الإعلان الرسمي عن الفائز بها في شهر يناير المقبل في العاصمة السنغالية دكار، على هامش حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وضمت القائمة الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني الذي قاد "الأسود" إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بعد عشرين سنة من الغياب، وخوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي الذي سيلعب بعد غد الأحد إياب نهائي "الكاف"، ورشيد الطاوسي، المدرب السابق لوفاق سطيف الجزائري، والألماني جرينوت رور، مدرب منتخب نيجيريا، وأليو سيسيه، مدرب المنتخب السنغالي.

وعرفت القائمة كذلك وجود الثنائي الفرنسي كورينتين مارتينيز، مدرب منتخب موريتانيا، ونيكولاس ديبويه، مدرب منتخب مدغشقر، بعد تأهل المنتخبين لأول مرة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019، والتونسي معين الشعباني الذي قاد الترجي إلى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب السابق للأهلي المصري، وصيف البطولة.