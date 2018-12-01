24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مافيا العقار
- أفول نجم الإسلام السياسي في مجال تدبير الحكامة الإستراتيجية
- إبقاء شعلة الأمل ضرورة مجتمعية إستراتيجية
- قراءة في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني
- فلسطين في الذاكرة
"رايتس ووتش" ترصد "تعذيب" معتقلي الريف .. والرميد: تقرير ناقص (5.00)
محكمة وجدة توزّع "ربع قرن" على معتقلي حراك "السندريات" بجرادة (5.00)
- أمريكا توافق على صفقة عسكرية مع المغرب بأزيد من مليار دولار - (91)
- الداودي يخيّر شركات المحروقات بين "العصا" أو تخفيض الأسعار - (82)
- "الكاف" تسحبُ تنظيم نهائيات كأس إفريقيا 2019 من الكاميرون - (69)
- "تجمع البتروليين" يرد على الداودي: أسعار المحروقات منخفضة - (62)
- المجلس الاقتصادي يقترح المساواةَ بين المهاجرين والمواطنين المغاربة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الطاوسي وغاريدو ينافسان رونار على الأفضل إفريقيا
رشحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كلا من الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب "الأسود"، وخوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي، ورشيد الطاوسي، المدرب السابق لوفاق سطيف الجزائري، ضمن قائمة ضمت 10 مدربين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2018 بالقارة السمراء.
واختار "الكاف" ضمن قائمته التي كشف عنها يوم الجمعة عشرة مدربين من أجل المنافسة على نيل جائزة أفضل مدرب على المستوى الإفريقي لعام 2018، والتي سيتم الإعلان الرسمي عن الفائز بها في شهر يناير المقبل في العاصمة السنغالية دكار، على هامش حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.
وضمت القائمة الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني الذي قاد "الأسود" إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بعد عشرين سنة من الغياب، وخوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي الذي سيلعب بعد غد الأحد إياب نهائي "الكاف"، ورشيد الطاوسي، المدرب السابق لوفاق سطيف الجزائري، والألماني جرينوت رور، مدرب منتخب نيجيريا، وأليو سيسيه، مدرب المنتخب السنغالي.
وعرفت القائمة كذلك وجود الثنائي الفرنسي كورينتين مارتينيز، مدرب منتخب موريتانيا، ونيكولاس ديبويه، مدرب منتخب مدغشقر، بعد تأهل المنتخبين لأول مرة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019، والتونسي معين الشعباني الذي قاد الترجي إلى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب السابق للأهلي المصري، وصيف البطولة.