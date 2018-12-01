5 مغاربة يتنافسون على "أفضل لاعب إفريقي"

أوعنا بلعيد

رشحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" خمسة لاعبين مغاربة ضمن قائمة ضمت أربعة وثلاثين لاعبا، من أجل المنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2018، التي سيتم الإعلان الرسمي عن الفائز بها في شهر يناير المقبل في العاصمة السنغالية "دكار".

وضمت القائمة خمسة لاعبين مغاربة، وهم: مهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)، وحكيم زياش (أجاكس الهولندي)، وأيوب الكعبي (هيبي فورتشن الصيني)، وإسماعيل الحداد (الوداد الرياضي)، ومحمود بنحليب (الرجاء المغربي).

وعرفت القائمة كذلك وجود كل من السينغالي خاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، والمصري محمد صلاح، والسينغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا (ليفربول الانجليزي)، والنيجيري أحمد موسى (النصر السعودي)، والنيجيري إليكس إيوبي، والجابوني بيير أوباميانج (آرسنال الإنجليزي)، والسنغالي إدريسا جايا (إيفرتون الإنجليزي)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي)، والغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد الإسباني)، والسنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، بالإضافة إلى الحارس الكاميروني أندري أونانا (أياكس الهولندي)، والمالي موسى ماريجا، والجزائري ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي)، والجنوب إفريقي بيرسي تاو (يونيون سان جالوس الفرنسي)، والتونسي وهبي الخزري (سانت إيتيان الفرنسي).

ورشح "الكاف" كذلك من داخل القارة السمراء كل من وليد سليمان (الأهلي المصري)، وأحمد جمعة (النادي المصري)، وطه الخنيسي ويوسف البلايلي وأنيس البدري والكاميروني فرانك كوم (الترجي التونسي)، وعبد المؤمن جابو (وفاق سطيف الجزائري)، وبن مالانجو (مازيمبي الكونغولي)، والأوغندي دينيس أونياجو (صن داونز الجنوب أفريقي)، والملجاشي فراني أندريتيسما (كليرمونت فوت)، وجيلسون (أول أغسطس الأنجولي)، وجيان ماكوسو (فيتا كلوب الكونغولي)، والنيجيري أودلون إيجالو (تشانجوم النيجيري).

يشار إلى أن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، توج بجائزة أفضل لاعب في العام الماضي بعد منافسة مع زميله بفريق الريدز السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ اللاعب السابق لفريق بوروسيا دورتموند الألماني والحالي رفقة أرسنال الإنجليزي.