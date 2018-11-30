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الرئيسية | رياضة | حكيمي وبنحليب مرشحان لجائزة أفضل لاعب صاعد

حكيمي وبنحليب مرشحان لجائزة أفضل لاعب صاعد

حكيمي وبنحليب مرشحان لجائزة أفضل لاعب صاعد
أوعنا بلعيد
الجمعة 30 نونبر 2018 - 20:02

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" كل من أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، ومحمود بنحليب، لاعب الرجاء الرياضي، ضمن قائمة تضم ستة لاعبين من أجل المنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب صاعد في القارة السمراء لعام 2018.

وشهدت القائمة المذكورة وجود ستة لاعبين واعدين، وهم إلى جانب أشرف حكيمي ومحمد بنحليب، الكاميروني أندريه أونانا والنيجيري يلفريد نديدي والسينغالي إسماعيل سار والإفواري فرانك كيسي.

وضمت قائمة "الكاف" الثنائي المغربي أشرف حكيمي، الذي يلعب حاليا على سبيل الإعارة لصالح بوروسيا دورتموند الألماني، قادما من ريال مدريد الإسباني بعد أدائه اللافت رفقة أسود الفيستفال، إضافة إلى محمود بنحليب، مهاجم الرجاء الرياضي والمتصدر لقائمة ترتيب الهدافين بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية بعد أن تمكن من تسجيل 12 هدفا قبل خوض لقاء الإياب بعد غد الأحد.

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بالجائزة الفردية المرموقة على هامش توزيع جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 في الثامن من يناير المقبل بالعاصمة السنغالية داكار.

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