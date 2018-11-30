وفاق سطيف يسعى إلى خطف هداف نهضة بركان

أوعنا بلعيد

يقدم الدولي الطوغولي لابا كودجو (26 سنة) أداء متميزا، بقميص ناديه نهضة بركان خلال الموسم الحالي؛ وهو ما خوّل له أن يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المغربي الاحترافي، برصيد أربعة أهداف مناصفة مع أربعة لاعبين آخرين (كريم بركاوي من حسنية أكادير، أمادو ساماكي من الكوكب المراكشي، عبد الرحيم مقران من الفتح الرباطي، زوهير نعيم من المغرب التطواني).

وتمكّن لابا كودجو فودوه، مهاجم النهضة البركانية، من خطف أنظار العديد من الأندية من خارج الدوري المغربي الاحترافي، والتي أبدت رغبتها في الاستفادة من خدماته خلال المركاتو الشتوي المقبل، لا سيما بعد مساهمته في فوز الفريق البرتقالي بمسابقة كأس العرش على حساب الوداد الرياضي الفاسي.

وعلمت هسبريس، من مصدر موثوق، بأن وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم أبدى رغبته في ضم لابا كودجو إلى صفوفه من أجل تعزيز خطه الهجومي، لا سيما أن الفريق الجزائري يحتاج إلى مهاجم ينهي الهجمات داخل الشباك ويجيد التمركز داخل معترك العمليات ويملك من الإمكانات الفنية ما يمكنه من التخلص من المدافعين وعدم استسلامه للرقابة الدفاعية.

ووفق المصدر ذاته، فقد أوفد فريق وفاق سطيف أحد وكلاء اللاعبين بحر هذا الأسبوع، من أجل تقديم عرض احترافي للمهاجم الطوغولي وجس نبضه فيما يتعلق بإمكانية خروجه من نهضة بركان خلال المركاتو الشتوي الذي أوشك على فتح أبوابه.

ولن تكون مهمة الفريق الجزائري بالسهلة فيما يخص إقناع مسؤولي النادي البرتقالي، حيث يرغب ممثل الكرة البركانية في الحفاظ على تشكيلته الأساسية وتدعيمها ببعض العناصر القوية في المركاتو القادم؛ وهو ما سيمكن الفريق من الذهاب بعيدا في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية وباقي المسابقات.