التزامات مهنية تمنع لقجع من مساندة فريق الرجاء

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس من مصدر جيد الإطلاع بأن ظروفا مهنية منعت فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من الحضور إلى ملعب "الشهداء" بكينشاسا الكونغولية، من أجل مساندة فريق الرجاء الرياضي في مباراته التاريخية أمام مضيفه فيتا كلوب برسم إياب نهائي كأس "الكاف".

وأوضح المصدر ذاته أن التزام فوزي لقجع بحضور اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم السبت، دفعه إلى الاعتذار عن حضور نهائي كأس "الكاف" لمساندة النسور الخضر أمام فيتا كلوب، خلال المواجهة المقرر إجراؤها يوم غد الأحد.

وكان يرتقب أن يشد فوزي لقجع الرحال إلى دولة الكونغو انطلاقا من مدينة أكرا الغانية التي احتضنت الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على هامش كأس الأمم الإفريقية للسيدات، والمخصص لسحب تنظيم كأس إفريقيا للأمم من دولة الكاميرون بسبب "عدم استجابتها لدفتر التحملات".

وسبق لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عقد اجتماعا بلاعبي الرجاء والطاقم التقني أثناء وجودهم بمعسكر بوزنيقة قبل ملاقاة فيتا كلوب بلقاء الذهاب وقدم لهم دعمه كممثل لجامعة الكرة. كما اجتمع لقجع، في لقاء آخر، بالمكتب المسير لفريق الرجاء برئاسة جواد الزيات، وجدد لهم دعم الجامعة للرجاء من أجل التتويج باللقب القاري.

وكان لقجع أول الحاضرين بالمنصة الشرفية بالمركب الرياضي محمد الخامس بمباراة الذهاب إلى جانب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرم القدم "الكاف"، رفقة شخصيات أخرى يتقدمها هيرفي رونار مدرب المنتخب الأول وجمال السلامي مدرب المنتخب المحلي من أجل متابعة النسور الخضر خلال المباراة التي حققوا خلالها الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.