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الرئيسية | رياضة | رونار يبارك للجماهير المغربية البوديوم الإفريقي

رونار يبارك للجماهير المغربية البوديوم الإفريقي

رونار يبارك للجماهير المغربية البوديوم الإفريقي
أوعنا بلعيد
الجمعة 30 نونبر 2018 - 22:48

تفاعل هيرفي رونار، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، مع تصنيف "الفيفا" الشهري الخاص بالمنتخبات الوطنية، والذي شهد تقدم أسود الأطلس بـ7 درجات دفعة واحدة واحتلالهم المرتبة الـ40 عالميا.

وتقدم الفرنسي رونار بالتهنئة إلى طاقمه المساعد واللاعبين وإلى الجماهير المغربية، على التقدم الذي حققه "الأسود" على مستوى التصنيف الجديد للاتحاد الدولي "الفيفا".

وقال مدرب الأسود، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "أنستغرام" وأرفقها بصورة تحمل قميص المنتخب الوطني: "تهانينا للاعبين وللطاقم التقني وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وللجمهور المغربي على التقدم إلى المركز الأربعين عالميا، وخصوصا العودة إلى المنصة الإفريقية "المرتبة الثالثة".

ولأول مرة منذ سنة 2004 والتي عرفت بلوغ الأسود نهائي كأس إفريقيا في تونس، تحت إشراف بادو الزاكي، يتمكن المنتخب المغربي من احتلال المركز الثالث إفريقيا خلف المنتخبين السنغالي والتونسي، المتمركزين في الرتبتين الثالثة والعشرين والسادسة والعشرين عالميا على التوالي.

يشار إلى أن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم استفاد من انتصاره على المنتخبين الكاميروني ضمن التصفيات الإفريقية 2019 ووديا على حساب نسور قرطاج، في آخر مواجهتين ليحقق هذا التقدم في تصنيف منتخبات كرة القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ابن حطان الجمعة 30 نونبر 2018 - 23:06
هو يقول بلغة اخرى حركوا الاجر حتى يصبح اسمن واثمن
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-11
2 - footeux الجمعة 30 نونبر 2018 - 23:12
C'est l'occasion ou jamais pour empoter la CAN
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6
3 - ميلود الجمعة 30 نونبر 2018 - 23:18
هذه الرتب والمراتب والنتائج الجيدة في اللقاءات الحبية لا تهمني في شيء، الحاجة التي تهمني هي الفوز بكأس افريقيا وغير ذلك يعد فشلا لاغير، حقا لعبنا كاس العالم وان كانت النتائج هزيلة ولكن لا بد من الفوز بكأس افريقيا اذا اراد هذا الجيل ان يخلد كما خلد جيل فرس في السبعينات وجيل الزاكي في الثمانينات.
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