اللجنة الأولمبية الدولية تحتاج الاستشارات الحقوقية

هسبريس ـ مُتابعة

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على تأسيس لجنة استشارية حول حقوق الإنسان، يتولى رئاستها الأمير الأردني زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سابقا.

وقررت "COI" تأسيس هذه الجهة الجديدة أثناء اجتماع لجنتها التنفيذية في طوكيو، وفقا لما أعلنه رئيس الأوليمبية الدولية، الألماني توماس باخ.

وقال باخ: "ستكون هذه اللجنة أداة هامة كي تفي COI بمسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان"، ما سيسمح للأولمبية الدولية بالتركيز بشكل "أكثر استراتيجية" في هذا المجال.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح أن هذه اللجنة الجديدة لن يكون لها سلطة لحل مشكلات حقوق الإنسان، نظرا لأن الأمر يتعلق بقضايا سياسية تعود مسؤولياتها لمؤسسات أخرى مثل الأمم المتحدة، أو سلطات أخرى مختصة.

وأكد أنه "لا يمكن أن نسعى لدفع اللجنة الأوليمبية الدولية لحل قضايا حقوق الإنسان بعيدا عن حدود سلطاتها".

وستتآلف هذه اللجنة الاستشارية الجديدة من عدد يتراوح ما بين 6 و9 أعضاء سيجري اختيارهم قريبا، وسيتم الإعلان عن أسمائهم في مارس 2019.

يأتي تأسيس هذه اللجنة في إطار ما يعرف بالأجندة الأولمبية 2020 ، وسيكون من بين اختصاصتها تقييم معايير حقوق الإنسان كأحد المتطلبات التي سيبدأ تطبيقها في المدن التي ستستضيف أوليمبياد 2024 وما بعدها من دورات.