فرناندو توريس يفلت من الدوري الياباني الثاني

هسبريس - افي

تمكن فريق ساجان توسو، الذي يلعب بين صفوفه الإسباني فرناندو توريس، من البقاء في دوري الدرجة الأولى الياباني في أخر جولات المسابقة، بينما انهى فيسيل كوبي، حيث يلعب أندريس إنييستا، الموسم في المركز العاشر بنفس البطولة المحلية.

وتعادل ساجان توسو سلبيا أمام كاشيما أنتلرز، ليحصل بذلك على نقطة أنقذته من التراجع للمركز الـ16 الذي يجبر صاحبه على خوض دوري مصغر أمام أصحاب المراكز الأولى من دوري الدرجة الثانية للمنافسة على مكان بدوري الأضواء.

وخاض لاعب أتلتيكو مدريد السابق خلال موسمه الأول مع الفريق الياباني، 19 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف. ومن جانبه، سجل إنييستا واحدا من الأهداف الثلاثة التي فاز بها فريقه أمام ضيفه فيجالتا سينداي في آخر جولات المسابقة.

وبذلك رفع قائد برشلونة السابق رصيده من الأهداف إلى ثلاثة في 15 مباراة ،مع فيسيل كوبي الذي لم يكن ينافس على شيء في هذه الجولة الأخيرة، وانهى الموسم في المركز العاشر.

وانتقل توريس وإنييستا الصيف الماضي للدوري الياباني، في منتصف الموسم بالبلد الآسيوي، وعلى الرغم من أنهما أصبحا نجمين رئيسيين بالمسابقة المحلية، لم يقدما مساهمات هامة لتحسين أداء ساجان توسو أو فيسيل كوبي.