الضرائب والسياحة تجذب المَغاربة إلى دوري تركيا

هسبورت - محمد فنڭار*

أَصْبَحَ الدوري التركي الممتاز في السنوات الأخيرة ملاذا لمجموعة من المحترفين المغاربة للعديد من الأسباب، حيث تضم مجموعة من الفرق المحلية لاعبين من المغرب، وبعض نجوم العالم ممن يفضِّلون الاستفادة من الامتيازات التي يعرفها "السوبر ليغ".

بالموازاة مع الثورة الاقتصادية لتركيا في السنوات الأخيرة، والخطوات المتقدِّمة على مستويات مختلفة، نهض الاتحاد المحلي لكرة القدم بمستوى اللعبة من أجل تطويرها والاستفادة منها ماديا، وتسويقها على مستوى عالمي من خلال استقطاب أبرز النجوم، الذين يفضلون عروض الأندية التركية لما فيها من امتيازات سياحية ومالية أيضا، تهم بشكل كبير القيمة الضريبية.

إلغاء قانون التعاقدات مع الأجانب

سنة 2016، أصدر الاتحاد التركي قرار إلغاء القيود المفروضة على عدد اللاعبين الأجانب في الأندية، وتغيير القانون الداخلي بتنسيق مع رابطة الأندية التركية المحترفة، وبات يسمح بالتوقيع مع 14 لاعبا أجنبيا دون تحديد عدد اللاعبين الموجودين على أرضية الملعب، بينما كان القانون السابق يسمح لكل ناد بالتوقيع مع 8 لاعبين أجانب، مع شرط مشاركة 5 لاعبين فقط في تشكيل الإحدى عشر لاعبا.

انخفاض قيمة الضرائب على اللاعبين

تعد القوانين التركية في التعاملات المالية بين اللاعبين والدولة سلسة بشكل واضح مقارنة مع دول أوروبا، حيث يفضِّل بعض النجوم الانتقال إلى الدوري التركي لانخفاض القيمة على الضريبة، بأداء 15%، فيما تعد السويد الأعلى ضريبة في العالم وتصل إلى 59% من الراتب، تليها إسبانيا والبرتغال وبلجيكا والدنمارك بـ 56%، ثم ألمانيا بـ47%، وإيطاليا بـ 46%، وفرنسا وإنجلترا بـ 45%.

أرقام تركيا السياحية تُغري عائلات المحترفين

إلى جانب تعاملاتها المالية في أرقام السياحة وعدد زوارها في السنة، تعتبر تركيا وجهة متميزة عالميا، بما تتوفر عليه من معالم سياحية تظهر الجانب التاريخي للبلد، حيث تعرف أرقام السياح تزايدا كل سنة، واحتلت المركز السادس عالميا من حيث عددهم العام الماضي، الذي وصل 39.9 مليون سائح، وتتوقع وزارة السياحة المحلية ارتفاع العدد إلى 40 مليونا مع نهاية 2018.

هجرة مغربية إلى "السوبر ليغ"

يَشْهَدُ "السوبر ليغ" وجود مجموعة من الدوليين المغاربة، في مقدِّمتهم يونس بلهندة مع "غلطة سراي"، ونبيل درار مع الغريم "فنربخشة"، إلى جانب المدافع مروان داكوستا مع "إسطنبول باشاك شهير"، والمهاجم خالد بوطيب مع "مالطيا سبور"، بالإضافة إلى جانب عدد مهم من المحترفين المغاربة في فرق ممارسة في الدوري الممتاز والقسم الثاني. ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة خلال "المركاتو" الشتوي المقبل لاهتمام الأندية المحلية بخدمات لاعبين مغاربة آخرين.

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