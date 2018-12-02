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كُتّاب وآراء
ديفيد فيا يعلن انضمامه إلى "فيسيل كوبي" وإنييستا
أعلن المهاجم الإسباني ديفيد فيا انتقاله إلى فيسيل كوبي الياباني، حيث سيلعب بجوار زميله السابق في منتخب إسبانيا وبرشلونة أندريس إنييستا.
وجاء إعلان فيا، البالغ 36 عاما، عن انتقاله إلى فيسيل كوبي، قادما من نيويورك سيتي الأمريكي، عبر حسابه على شبكة "تويتر" قبل أن يعقد مؤتمرا صحفيا في ملعب فيسيل.
وأكد فيا خلال مؤتمر صحفي برفقة مالك النادي، رجل الاعمال هيروشي ميكيتاني رئيس شركة "راكوتين" اليابانية للتجارة الإلكترونية، أن دوافعه الرئيسية وراء اختيار فيسيل كوبي كانت رغبة فيسيل في ضمه ورغبته هو في صناعة اسمه باليابان.
وأضاف فيا: "كل من أعرفهم في النادي حفزوني على الانضمام وهذا أمر مهم للغاية"، وأبدى حماسه وسعادته بالمرحلة الجديدة في مسيرته، والتي سيبدأها في فبراير المقبل عندما ينطلق الموسم الجديد في الدوري الياباني.
وأشار اللاعب الإسباني إلى رغبته في المشاركة في مشروع قيد الإنشاء، مثل فيسيل كوبي الذي يتطلع للعب كرة قدم تقنية تعتمد على الاستحواذ.