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كُتّاب وآراء
نادي الوداد يحتاج إلى ملعب لاستقبال الدفاع الحسني
علمت هسبريس من مصدر مطلع أن إدارة الوداد الرياضي لكرة القدم بصدد البحث عن ملعب من أجل استقبال فريق الدفاع الحسني الجديدي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجل الدورة السابعة من البطولة الاحترافية.
جاء ذلك بعد أن طلبت الشركة المكلف بتسيير وصيانة ملعب مركب محمد الخامس من فريق الوداد البحث عن ملعب آخر من أجل إجراء مباراته المقبلة أمام الدفاع الجديدي، بسبب إغلاق "دونور" الذي سيتم إخضاع عشبه للإصلاح، ما سيحول دون خوض اللقاء على أرضيته.
ووفق المصدر ذاته فقد وضعت إدارة الوداد ثلاثة خيارات أمامها لاستقبال الفريق الدكالي، إذ ترشح ملعب الأب جيكو القريب من أنصار النادي أو الملعب البلدي بمدينة القنيطرة أو المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وأوضح المصدر أن إدارة "الفريق الأحمر" تنتظر موافقة السلطات الأمنية بالرباط أو القنيطرة من أجل إجراء اللقاء المؤجل عن الجولة السابعة، بعد أن خاض الوداد ثلاث مباريات مؤجلة أمام كل من يوسفية برشيد والفتح الرباطي وسريع واد زم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
تايتسلطو عليه الفراقي حتى تايردو العشب جرتيلة مايسوى والو.
عاود يتسد شهور يتصلح ويتنقل الفريق العسكري بين قنيطرة و اكادير وملعب الفتح .
ومنين يتصلح عاود نفس القصة يجيو لفراقي مخليين ملاعب حداهم ويجيو يكرفصو العشب اللي كلف ميزانية .