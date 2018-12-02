24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟ عدد المشاركين : 21408
أرشيف الاستطلاعات

  1. أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل (5.00)

  2. نوال بنعيسى: الريف مظلوم وأبناؤه لن يستسلموا رغم السجن والقمع (5.00)

  3. ميركل تفاجئ ركاب طائرة تجارية أقلعت من إسبانيا (5.00)

  4. مصدر رسمي: تحامل سياسي في تقارير "رايتس ووتش" عن المغرب (5.00)

  5. تفكيك عصابة مختصة في سرقة محتويات السيارات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نادي الوداد يحتاج إلى ملعب لاستقبال الدفاع الحسني

نادي الوداد يحتاج إلى ملعب لاستقبال الدفاع الحسني

نادي الوداد يحتاج إلى ملعب لاستقبال الدفاع الحسني
أوعنا بلعيد
الأحد 02 دجنبر 2018 - 00:05

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن إدارة الوداد الرياضي لكرة القدم بصدد البحث عن ملعب من أجل استقبال فريق الدفاع الحسني الجديدي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجل الدورة السابعة من البطولة الاحترافية.

جاء ذلك بعد أن طلبت الشركة المكلف بتسيير وصيانة ملعب مركب محمد الخامس من فريق الوداد البحث عن ملعب آخر من أجل إجراء مباراته المقبلة أمام الدفاع الجديدي، بسبب إغلاق "دونور" الذي سيتم إخضاع عشبه للإصلاح، ما سيحول دون خوض اللقاء على أرضيته.

ووفق المصدر ذاته فقد وضعت إدارة الوداد ثلاثة خيارات أمامها لاستقبال الفريق الدكالي، إذ ترشح ملعب الأب جيكو القريب من أنصار النادي أو الملعب البلدي بمدينة القنيطرة أو المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأوضح المصدر أن إدارة "الفريق الأحمر" تنتظر موافقة السلطات الأمنية بالرباط أو القنيطرة من أجل إجراء اللقاء المؤجل عن الجولة السابعة، بعد أن خاض الوداد ثلاث مباريات مؤجلة أمام كل من يوسفية برشيد والفتح الرباطي وسريع واد زم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - باباهم جيكو الأحد 02 دجنبر 2018 - 00:51
السلامة مولانا فين ما يتصلح المركب عبد الله
تايتسلطو عليه الفراقي حتى تايردو العشب جرتيلة مايسوى والو.
عاود يتسد شهور يتصلح ويتنقل الفريق العسكري بين قنيطرة و اكادير وملعب الفتح .
ومنين يتصلح عاود نفس القصة يجيو لفراقي مخليين ملاعب حداهم ويجيو يكرفصو العشب اللي كلف ميزانية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.