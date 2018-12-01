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الرئيسية | رياضة | "ريفر" يرفض احتضان مدريد نهائيّ "ليبرتادوريس"

"ريفر" يرفض احتضان مدريد نهائيّ "ليبرتادوريس"

"ريفر" يرفض احتضان مدريد نهائيّ "ليبرتادوريس"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 01 دجنبر 2018 - 19:32

رفض ريفر بليت قرار إقامة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس للأندية لكرة القدم أمام جاره وغريمه التقليدي بوكا جونيورز في مدريد.

وقال النادي في بيان اليوم السبت "ريفر بليت رفض تغيير ملعب المباراة".

وأضاف "يرى النادي أن قرار (اللعب في مدريد)... يؤثر على هؤلاء الذين اشتروا التذاكر ويفسد فكرة التكافؤ عن طريق نزع مزية اللعب في الديار".

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