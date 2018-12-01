سفيان بوفال يواصل إبهار جماهير نادي "سيلتا فيغو"

أوعنا بلعيد

حقق فريق سليتا فيغو لكرة القدم فوزه الرابع في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه هويسكا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب "بالايدوس" ضمن مجريات الأسبوع الرابع عشر.

وتقمص الدولي الإسباني إياغو أسباس دور البطولة بعدما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين الثامنة والثلاثين والسابعة والسبعين، رافعا رصيده إلى عشرة أهداف، ليرتقي بذلك إلى صدارة ترتيب الهدافين مناصفة مع كريستيان ستيواني، مهاجم جيرونا.

وعرف اللقاء مشاركة الدولي المغربي سفيان بوفال بشكل أساسي من جانب سيلتا فيغو، حيث تألق الموهوب المغربي على أرضية الميدان وتفاعل الجمهور الحاضر مع مراوغاته التي صبت في صالح المجموعة، وكان يعتمد على الحلول الفردية في الوقت المناسب.

وتمكن بوفال من تسديد كرتين خطيرتين تجاه المرمى، وقام بست مراوغات ناجحة، وهو الرقم الأعلى خلال المباراة، وقام بدوره الدفاعي وفق تعليمات مدربه ميغيل كاردوسو، إذ استعاد كرتين عن طريق الدحرجة، فيما قام بصد ثلاث هجمات للفريق المنافس وربح مواجهتين ثنائيتين وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية والثلاثين من شوط المباراة الأول.

ولأن جمهور سيلتا فيغو استمتع بأداء بوفال وسحره على البساط الأخضر، وقف لحظة تغييره في الدقيقة الثالثة والستين وقام بتحيته والتصفيق عليه بحرارة. كما حصل النجم المغربي على تقييم 7.9 نقط.

وعقب هذا الفوز الثمين والمستحق رفع سيلتا فيغو رصيده إلى النقطة السابعة عشرة، محتلا المركز 11 بفارق الأهداف أمام فالنسيا وخيتافي وبلد الوليد، أصحاب المراكز من الثاني عشر وحتى الرابع عشر على التوالي؛ فيما توقف رصيد هويسكا عند النقطة السابعة في المركز الأخير.