أسرع هدف بالدوري الاحترافي من بويا الإيفواري

أوعنا بلعيد

شهدت المباراة التي جمعت فريق الجيش الملكي بضيفه أولمبيك آسفي، برسم الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي، تسجيل أسرع هدف خلال الموسم الحالي.

إذ تمكن الإيفواري كوفي بويا، مهاجم أولمبيك آسفي، من تسجيل أسرع هدف في البطولة الوطنية الاحترافية هذا الموسم، بعدما استلم الكرة من زميله أسامة التومي، الذي تلاعب بمدافع الجيش الملكي، وسددها بيمناه بقوة داخل اشباك أيمن مجيد حارس الفريق المضيف، معلنا هدف التقدم للفريق الزائر بعد مرور 20 ثانية فقط.

وتمكن "القرش المسفيوي" من العودة بالفوز، بعدما ألحق بفريق الجيش الملكي الهزيمة الرابعة منذ بداية الموسم الحالي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المواجهة التي جرت بينهما بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط.

وسجل أهداف المباراة كل من كوفي بويا، بعد مرور 20 ثانية على إعلان الحكم حسن الرحماني عن بداية المباراة، وعدل إبراهيم البزغودي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، وعاد يحيى عطية الله لتسجيل الهدف الثاني لآسفي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الثلاثين.

ومنح هيريتيي لوفومبو هدف التعادل للجيش الملكي في الدقيقة السادسة والخمسين، وبعد مرور ثمان دقائق أضاف كلاوديو رافائيل دو ناسيمينتو سانتوس الهدف الثالث لـ"القرش المسفيوي".

وعقب هذا الفوز رفع أولمبيك آسفي رصيده إلى النقطة الخامسة عشرة، متصدرا ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الجيش الملكي عند النقطة التاسعة، محتلا المركز الثالث عشر.