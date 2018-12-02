"الماص" يهدّد الوداد بالمحكمة الرياضية الدولية

أوعنا بلعيد

أقدم فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم على استئناف قرار لجنة النزاعات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي قضت بأن يمنح فريق الوداد الرياضي 437 مليون سنتيم للمغرب الفاسي، نسبته من صفقة انتقال اللاعب أشرف بنشرقي إلى فريق الهلال السعودي.

وقال رضى الزعيم، الناطق الرسمي باسم فريق المغرب الفاسي، في تصريح لهسبريس، إن إدارة "الماص" تريد إنهاء الملف بشكل ودي مع فريق الوداد، وأن يتوصل "الماص" بحصته المعقولة من قيمة انتقال بنشرقي إلى الدوري السعودي.

وأضاف الزعيم أن "فريق "الماص" يريد الحصول على حصته كاملة من صفقة انتقال بنشرقي إلى الهلال السعودي، ونرفض مبلغ 437 مليونا لأن اللاعب انتقل بثلاثة مليارات و700 مليون سنتيم"، مشيرا إلى أن المغرب الرياضي الفاسي لا يريد سوى طي الملف بشكل ودي مع الوداد.

وأكد الزعيم أن فريقه ينتظر ما سيسفر عنه حكم الاستئناف لدى لجنة النزاعات التابعة للجامعة في هذا الملف، مشيرا إلى أن المغرب الفاسي سيطوي ملف اللاعب بنشرقي إن حصل على حصة معقولة، وإن حصل عكس ذلك سيضطر إلى رفع دعوى قضائية ضد الوداد لدى المحكمة الرياضية الدولية.

وأنهى الزعيم تصريحه قائلا: "سيتم تكليف محام إنجليزي بالملف في حال لم يصل "الماص" إلى مبتغاه مع إدارة الوداد، وسيتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي ستبت في الملف بشكل نهائي".

وفي سياق متصل، يتهم "الماص" سعيد الناصيري بعدم التزامه بوعوده تجاه إدارة الفريق من أجل إنهاء قضية بنشرقي، وتماطله إلى حد الآن في منح الفريق حصته المالية، واستفادته من لاعبين اثنين، مما تسبب في غضب إدارة "الماص".