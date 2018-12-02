ربيعي يلاقي الكازاخستاني زورافسكي في باريس

هسبورت ـ عمر الشرايبي*

كشفت الشركة الفرنسية لترويج نزالات الملاكمة الاحترافية "Univen Boxe" عن هوية خصم الملاكم المغربي محمد ربيعي، في نزال ثامن دجنبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.

سيكون البطل العالمي على موعد مع ألكسندر زورافسكي، بطل كازاخستان، خلال الأمسية التي سيستضيفها قصر المؤتمرات "مارسيل سيردان"، والتي ستشهد النزال الرئيسي لنيل حزام بطولة العالم "WBA".

ويواصل صَاحِب المركز 72 عالميا تحضيراته المكثفة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل. إذ يشرف مدربه هشام نفيل على برنامجه الإعدادي، بتأطير من الشركة الألمانية، التي تهتم بالبرمجة ووضع الترتيبات المناسبة أمام الملاكم المغربي من أجل المحافظة على نسقه التصاعدي في مساره في عالم الملاكمة الاحترافية، حيث يملك صاحب برونزية "ريو 2016" سجلا خاليا من الهزائم.

ويرى نقاد رياضيون ومتابعون لعالم الملاكمة الاحترافية أن البطل المغربي يسير قُدما من أجل البروز في قمة الهرم العالمي لوزن أقل من 69 كيلوغراما، حيث يتطلع إلى دخول خانة "TOP 10" بتخطي ملاكمين مرموقين يتفوقون عليه في الترتيب العام، قبل الوصول إلى مرحلة المنافسة على أحزمة البطولات العالمية الأربع المعروفة على المديين القريب والمتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن محمد ربيعي استهل مساره الاحترافي بتغلّبه بالضربة القاضية على الهنغاري لازلوكوفاتش، في 11 مارس من السنة الماضية بالعاصمة التشيكية براغ، ثم تغلّب بالنقاط على البلجيكي جون بيير هابيمانا، في النزال الذي احتضنته مدينة إرفورت الألمانية في 22 أبريل، قبل أن يسقط خصمه الجورجي تيمور أبولادزي، وينتصر في نزاله الأخير بـ"الكاو" أمام المجري لازلو سيزلاي بفرنسا.

وفي مارس الماضي عاد الملاكم المغربي ليهزم المجري غويسيبيلاوري بمارسيليا الفرنسية، ثم تفوق على البرازيلي أندريسون كلايتون في 15 شتنبر الماضي بمدينة ماغديبورغ الألمانية، قبل أن يسقط النمساوي كينيسي فيتش بـ"الكاو"، الشهر الماضي في صالة قصر الرياضات بالجنوب الفرنسي، في إطار تعاقده مع الشركة ذاتها التي ستنظم نزال السبت المقبل.

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