مواجهات ساخنة في تصفيات كأس أوروبا 2020

هسبريس - أ.ف.ب

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 في كرة القدم التي سحبت الأحد، في دبلن، المنتخبين الألماني والهولندي في مجموعة واحدة، في ما يتوقع أن تكون أبرز مواجهة في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وكانت ألمانيا بطلة العالم 2014، أقوى منتخب في المستوى الثاني ضمن سحب القرعة، وأوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة التي ستضم أيضا هولندا وإيرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا.

وسيلاقي منتخب ألمانيا بقيادة المدرب يواكيم لوف، إيرلندا الشمالية التي سبق أن التقاها في كأس أوروبا 2016 في فرنسا.

أما فرنسا بطلة العالم 2018، ورغم تفاديها الحلول في مجموعة واحدة مع ألمانيا، إلا أنها ستلاقي منتخبا قويا هو الإيسلندي، وذلك في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبات تركيا وألبانيا ومولدافيا وأندورا.

وحلت حاملة اللقب البرتغال في المجموعة الثانية، مع أوكرانيا وصربيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، بينما ستكون كرواتيا وصيفة بطلة العالم على رأس المجموعة الخامسة مع ويلز، سلوفاكيا، المجر، وأذربيجان.

وحلت إسبانيا في المجموعة السادسة مع السويد والنرويج ورومانيا وجزر فارو ومالطا، بينما كانت إنجلترا على رأس المجموعة الأولى مع الجمهورية التشيكية وبلغاريا ومونتينيغرو وكوسوفو.

وفي أبرز المجموعات الأخرى، ستكون إيطاليا على رأس المجموعة العاشرة مع البوسنة والهرسك، فنلندا، اليونان، أرمينيا وليشتنشتاين.

ووزعت المنتخبات الـ55 على عشر مجموعات كالآتي: خمس مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات، والخمس الأخرى من ستة منتخبات.

ويتأهل 20 منتخبا بشكل مباشر من التصفيات إلى البطولة التي تقام في 12 مدينة بين 12 يونيو و12 يوليوز، بينما ستحجز المنتخبات الأربعة المتبقية مقاعدها بموجب أدوار نهائية في مسابقة دوري الأمم.

وتقام التصفيات المؤهلة بين مارس ونونبر 2019، تحضيرا للبطولة التي تحتفل في النسخة المقبلة بالذكرى الستين لانطلاقها.

- المجموعة الأولى

إنجلترا، الجمهورية التشيكية، بلغاريا، مونتينيغرو، كوسوفو.

- المجموعة الثانية

البرتغال، أوكرانيا، صربيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ.

- المجموعة الثالثة

هولندا، ألمانيا، إيرلندا الشمالية، إستونيا، بيلاروسيا.

- المجموعة الرابعة

سويسرا، الدنمارك، إيرلندا، جورجيا، جبل طارق.

- المجموعة الخامسة

كرواتيا، ويلز، سلوفاكيا، المجر، أذربيجان.

- المجموعة السادسة

إسبانيا، السويد، النروج، رومانيا، جزر فارو، مالطا.

- المجموعة السابعة

بولندا، النمسا، إسرائيل، سلوفينيا، مقدونيا، لاتفيا.

- المجموعة الثامنة

فرنسا، إيسلندا، تركيا، ألبانيا، مولدافيا، أندورا.

- المجموعة التاسعة

بلجيكا، روسيا، اسكتلندا، قبرص، كازاخستان، سان مارينو.

- المجموعة العاشرة

إيطاليا، البوسنة والهرسك، فنلندا، اليونان، أرمينيا، ليشتنشتاين.