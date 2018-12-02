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الرئيسية | رياضة | لاعبون بالرجاء أمام فرصة التتويج بثاني لقب قاري

لاعبون بالرجاء أمام فرصة التتويج بثاني لقب قاري

لاعبون بالرجاء أمام فرصة التتويج بثاني لقب قاري
أوعنا بلعيد
الأحد 02 دجنبر 2018 - 17:40

توج خمسة لاعبين من فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بأول لقب قاري لهم رفقة المنتخب الوطني خلال مسابقة كأس إفريقيا للاعبين المحليين مطلع السنة الحالية، وأمامهم فرصة كبيرة من أجل التتويج بثاني لقب قاري رفقة النسور الخضر اليوم الأحد.

وسيكون كلا من عبد الإله الحافيظي وزكرياء حذراف وبدر بانون وعبد الجليل جبيرة وأنس الزنيتي أمام فرصة تاريخية بمعانقة ثاني لقب قاري، وهذه المرة بقميص الرجاء الرياضي بعدما أسهموا إسهاما كبيرا في قيادة المنتخب الوطني المحلي إلى التتويج بلقب "الشان" مطلع السنة الحالية في النسخة التي نظمت بدولة المغرب.

ويعوّل الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء، على خدمات اللاعبين الخمسة الذين يعتبرون من ثوابت الفريق وسيلعبون أساسيين أمام فيتا كلوب الكونغولي، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال المواجهة التي ستجرى فوق أرضية ملعب "الشهداء".

يشار إلى أن أنس الزنيتي، حارس الرجاء، سيتمكن من معانقة اللقب القاري الثالث في مسيرته الكروية إن توج رفقة فريقه اليوم، بعد أن حصل على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية رفقة المغرب الفاسي سابقا، كما توج بلقب "الشان" رفقة المنتخب المحلي.

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