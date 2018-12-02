مرابط يسجل ويهزم كارسيلا في الدوري البلجيكي

أوعنا بلعيد

قاد الدولي المغربي سفيان مرابط، الممارس في صفوف كلوب بروج البلجيكي، فريقه إلى تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، في قمة الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري البلجيكي الممتاز على حساب ضيفه ستاندار دو لييج.

وتمكن أصحاب الأرض، خلال المباراة التي احتضنها ملعب "جان برايدال" والتي قادها الحكم جوناتان لاردو، من تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف نظيفة. وقد وقّع ستيفانو دينزفيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة، وأضاف زميله إمانويل دينيس بونافونتور الهدف الثاني في الدقيقة السابعة عشرة، وتمكن المغربي سفيان مرابط من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة السادسة والثلاثين، لينتهي الشوط الأول بتقدم كلوب بروج بثلاثة أهداف نظيفة.

وعلى الرغم من ضغط الفريق المضيف من أجل إضافة الهدف الرابع، فإن اللقاء انتهى بهزيمة كبيرة لستاندار دو لييج.

وعرف اللقاء مشاركة كلا من سفيان مرابط كأساسي رفقة كلوب بروج، ولعب مهدي كارسيلا منذ البداية بقميص ستاندار دو لييج وحصل على بطاقة صفراء خمس دقائق قبل نهاية الشوط الأول.

وتألق مرابط تألقا لافتا خلال مجريات المباراة في متوسط ميدان فريقه وتمكن من تسجيل الهدف الثالث، كما تسبب في طرد اللاعب موسى دجينيبو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة التاسعة والثمانين.

وعقب هذا الفوز العريض والثمين، رفع كلوب بروج رصيده إلى النقطة الرابعة والثلاثين محتلا المركز الثاني؛ بينما تجمد رصيد ستاندار دو لييج عند النقطة السادسة والعشرين في المركز السابع.