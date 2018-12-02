24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "نسور الرجاء" تخطف الكأس الإفريقية من قلب كينشاسا إلى البيضاء (5.00)

  2. بنموسى .. صانع حلويات تقليدية يسترجع قطار الأيّام وأفغانستان (5.00)

  3. الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ بالبلاد (5.00)

  4. عشرات الآلاف من المسلمين يحتشدون في جاكرتا (5.00)

  5. مهندسون يستنكرون بتر الصحراء من خريطة المغرب بحضور العثماني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الملك يهنئ هاتفيا رئيس ومدرب وعميد نادي الرجاء

الملك يهنئ هاتفيا رئيس ومدرب وعميد نادي الرجاء

الملك يهنئ هاتفيا رئيس ومدرب وعميد نادي الرجاء
هسبريس من الرباط
الأحد 02 دجنبر 2018 - 22:50

بعد تتويج فريق الرجاء البيضاوي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف 2018)، أجرى الملك محمد السادس، مكالمة هاتفية مع رئيس النادي جواد الزيات، ومدرب الفريق خوان كارلوس غاريدو، وعميده بدر بانون.

وأعرب العاهل المغربي لأعضاء الرجاء الثلاثة عن أحر تهانئه بهذا اللقب الذي يتوج مسارا متميزا.

وخلال هذه المكالمة الهاتفية، التي أعقبت المباراة التي احتضنها، مساء اليوم الأحد، ملعب "الشهداء" بكينشاسا ضد فريق فيتا كلوب الكونغولي، كلف الملك رئيس النادي ومدرب وعميد الفريق البيضاوي بإبلاغ تهانئه للاعبين وللطاقم ولمشجعي الفريق بهذا التتويج الهام الذي يشكل مصدر فخر لكافة الجمهور الرياضي وللشعب المغربي قاطبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - منصف الأحد 02 دجنبر 2018 - 22:58
لماذا لم تتم تهنئة الماص سنة2011 .. ياك نفس الكأس أولا شي حاجة أخرى؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-58
2 - عبد الباسط الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:01
حفظ الله لنا ملكنا و دييييييييما راجا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
3 - كريم الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:02
انشاء الله كأس افريقيا هاد المرة ولما لا كأس العالم ....الكرة المغربية عادت لامجادها بفضل حنكة و ذكاء رئيس الجامعة المغربية القجع....مزيدا من التألق و النجاح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
4 - haaaamid الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:02
الرجاء العالمي شرف المغرب و المغاربة. ...التفاتة في محلها. ..ديما رجاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
5 - سلاوي يهنىء الرجاء الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:06
مبروك للرجاء العالمي الكأس الإفريقية وللجمهور الرجاوي مزيدا من التألق إن شآء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
6 - زكرياء المغربي الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:11
مبروك لفريق الرجاء البيضاوي المغربي على هذا الفوز تحياتي للملك محمد السادس ملك المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
7 - mansour الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:11
هنيئا للرجاء للفوز المستحق ولقتاليتهم في عقر دار لفريق فيتا كلوب . هنيئا لفوزهم الكاس واللقب الافريقي ثم هنيئا للمغاربة كذلك , ونحن جد مسرورين باسترجاع الكرة المغربية حاليا مكانتها المتالقة قاريا وعالميا . الف مبروك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
8 - chafik chrif الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:13
God bless you, great succes on whatever you project to our Great country. Thankfully For Raja Athletic Club, job well done
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - Salah الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:14
كنت قلت لكم من قبل ان الملك رجاوي، وما غدي يديرها مع اي فريق.
عاش الملك و عاش الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - rahom الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:16
هنيئا للرجاء العالمي بهذا التتويج القاري...تحية خالصة من مشجع ماصاوي لجمهور كازا العظيم...ديما رجا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
11 - أحمد باري تزارين الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:17
مبروك لرجاء ومبروك للمغرب ونشكر صاحب الجلالة على التهنئة. كان من المفروض أن يكون معهم فوزي القجع. ويقول رشيد بنرياح ....هي هوو مبروك علينا هاد البداية مازال مازال......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
12 - مغربي وأفتخر الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:26
- مبروك لفريقنا الرجاء البيضاوي
- مبروك لكل المغاربة هذا التتويج الكروي الافريقي
- مبروك للمغاربة الفوز بكأس افريقيا للمحليين سنة 2018
- مبروك للمغاربة فوز الوداد بكأس الأبطال الافريقيا 2018 وكأس السوبر
- مبروك للمغاربة العودة الميمونة إلى افريقيا وبقوة رياضيا واقتصاديا وسياسيا
- مبروك للرجاء الفوز بكأس السوبر 2019 إن شاء الله.
- مبروك للمغاربة تنظيم كأس افريقيا للأمم لسنة 2019
- مبروك للمغاربة الفوز إن شاء الله بكأس افريقيا للأمم سنة 2019
- مبروك للمغاربة تنظيم كأس العالم 2030 إن شاء الله مع اسبانيا والبرتغال
- مبروك للدولة المغربية القوية حضاريا وتاريخيا
ديما المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - rachid الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:27
الف الف الف الف..... مبروك للرجاء البيضاوي وشكرا للملك محمد السادس على هذه الالتفاتة عاش الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
14 - مغربي الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:32
اللهم دم العز و النصر و التمكين والصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة بالسراء والضراء و بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - عزيز الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:36
مبروك لرجاء البضاوي ومبروك المغاربة كاملين من طنجة الكويرة وكنتمناو الكأس اﻻفريقي وعﻻش ﻻ انشاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
16 - Bozar الأحد 02 دجنبر 2018 - 23:51
نعم شكرا لجلالة الملك....لكن هدا الفوز كان صعبا .لدى اعود واقول على الفرق المغربية عامة ان تستغل انهيار الخصم في ملعبنا ونسجل عليه 5 او حتى 6 اهداف عندما نراه قد انزل يديه واستسلم .....الرجاء في الذهاب ارتكبوا خطأ حسيما حين اكتفوا ب 3 اهداف مع العلم ان فيتاكلوب كان قد انهار تماما ....اذن نستخلص الدروس مرة اخرى نسجل ونسجل بلا ملل لان مباريات الاياب يقع فيها ما ليس في الحسبان ....الرجاء شوية متصيدوا ...مبروك يجب القيام بانتداب لاعب يعوض الحافيضي ....كدلك اللاعب الذي سجل ضربة الخطأ هو جيد لما لا يتم انتدابه ...تصبحوا على خير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - يسين العمري الاثنين 03 دجنبر 2018 - 00:13
يا أخي الملك قام بتهنئة المغرب الفاسي سنة 2011 و الفيديو موجود....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.