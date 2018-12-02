الملك يهنئ هاتفيا رئيس ومدرب وعميد نادي الرجاء

هسبريس من الرباط

بعد تتويج فريق الرجاء البيضاوي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف 2018)، أجرى الملك محمد السادس، مكالمة هاتفية مع رئيس النادي جواد الزيات، ومدرب الفريق خوان كارلوس غاريدو، وعميده بدر بانون.

وأعرب العاهل المغربي لأعضاء الرجاء الثلاثة عن أحر تهانئه بهذا اللقب الذي يتوج مسارا متميزا.

وخلال هذه المكالمة الهاتفية، التي أعقبت المباراة التي احتضنها، مساء اليوم الأحد، ملعب "الشهداء" بكينشاسا ضد فريق فيتا كلوب الكونغولي، كلف الملك رئيس النادي ومدرب وعميد الفريق البيضاوي بإبلاغ تهانئه للاعبين وللطاقم ولمشجعي الفريق بهذا التتويج الهام الذي يشكل مصدر فخر لكافة الجمهور الرياضي وللشعب المغربي قاطبة.