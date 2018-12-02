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كُتّاب وآراء
الملك يهنئ هاتفيا رئيس ومدرب وعميد نادي الرجاء
بعد تتويج فريق الرجاء البيضاوي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف 2018)، أجرى الملك محمد السادس، مكالمة هاتفية مع رئيس النادي جواد الزيات، ومدرب الفريق خوان كارلوس غاريدو، وعميده بدر بانون.
وأعرب العاهل المغربي لأعضاء الرجاء الثلاثة عن أحر تهانئه بهذا اللقب الذي يتوج مسارا متميزا.
وخلال هذه المكالمة الهاتفية، التي أعقبت المباراة التي احتضنها، مساء اليوم الأحد، ملعب "الشهداء" بكينشاسا ضد فريق فيتا كلوب الكونغولي، كلف الملك رئيس النادي ومدرب وعميد الفريق البيضاوي بإبلاغ تهانئه للاعبين وللطاقم ولمشجعي الفريق بهذا التتويج الهام الذي يشكل مصدر فخر لكافة الجمهور الرياضي وللشعب المغربي قاطبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
عاش الملك و عاش الشعب
- مبروك لكل المغاربة هذا التتويج الكروي الافريقي
- مبروك للمغاربة الفوز بكأس افريقيا للمحليين سنة 2018
- مبروك للمغاربة فوز الوداد بكأس الأبطال الافريقيا 2018 وكأس السوبر
- مبروك للمغاربة العودة الميمونة إلى افريقيا وبقوة رياضيا واقتصاديا وسياسيا
- مبروك للرجاء الفوز بكأس السوبر 2019 إن شاء الله.
- مبروك للمغاربة تنظيم كأس افريقيا للأمم لسنة 2019
- مبروك للمغاربة الفوز إن شاء الله بكأس افريقيا للأمم سنة 2019
- مبروك للمغاربة تنظيم كأس العالم 2030 إن شاء الله مع اسبانيا والبرتغال
- مبروك للدولة المغربية القوية حضاريا وتاريخيا
ديما المغرب