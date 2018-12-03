بنحليب يدخل تاريخ "الكاف" بهز الشباك مع الرجاء

أوعنا بلعيد

تربّع المهاجم الرجاوي محمود بنحليب على عرش صدارة ترتيب الهدافين في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن تمكن من تسجيل 12 هدفا لفريقه بعد انتهاء التظاهرة القارية بتتويج النسور الخضر رسميا باللقب على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

وعلى الرغم من أن محمود بنحليب لم يتمكن من التسجيل خلال لقاء الإياب بنهائي "الكاف"، الذي جرى فوق أرضية ملعب "الشهداء"، في المواجهة التي انتهت بفوز فيتا كلوب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فقد تمكن من التتويج بلقب هداف المسابقة.

وحسم بنحليب صدارة ترتيب الهدافين مبتعدا عن أقرب منافسيه جان مارك ماكوسو، مهاجم فيتا كلوب الذي وقع هدف التعديل لفريقه في شباك الحارس أنس الزنيتي، ثوان قليلة قبل نهاية الشوط الأول خلال مواجهة الإياب، ليبلغ بذلك هدفه العاشر في المسابقة.

وحل في المركز الثالث المهاجم أيوب الكعبي، اللاعب السابق لفريق نهضة بركان، مناصفة مع المهاجم الرجاوي محسن ياجور، والذي غاب عن لقاء الإياب بسبب توقيفه لثلاث مباريات من "الكاف" بعد اعتدائه بالضرب على لاعب فيتا كلوب في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، وفي حوزة كل واحد منهما ستة أهداف.

وأنهى زكرياء حذراف، مهاجم الرجاء، مسابقة الموسم الحالي بتسجيله لخمسة أهداف رفقة أسامة درفلو، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري؛ فيما تمكن سفيان رحيمي من تسجيل أربعة أهداف للنسور الخضر، من بينها هدفاه الغاليان في لقاء الذهاب بنهائي "الكاف"، وهو الرصيد نفسه الذي سجله كل من دجهاد بيزيمانا (آرمى باتريوريتيك) ولابا كودجو فودوه (نهضة بركان)، وإسلام عيسى وأحمد جمعة (المصري البورسعيدي)، وفابريس نجوما (فيتا كلوب)، وراسين لوامبا وكابيوي ميريفيس كيفوتوكا (كارا برازافيل).

ودخل محمود بنحليب، مهاجم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تاريخ مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية (الكاف)، بعد أن أصبح أول لاعب يتمكن من تسجيل 12 هدفا في أول مشاركة له خلال المسابقة القارية.

وتربع اللاعب سالف الذكر عن جدارة واستحقاق على عرش أفضل هداف مغربي في المسابقات القارية خلال موسم واحد منذ مشاركة الأندية المغربية في المحافل القارية، متجاوزا كل من هشام أبو شروان المهاجم السابق للنسور الخضر، وعبد الصمد رفيق اللاعب السابق لكل من الوداد الرياضي وأولمبيك خريبكة.