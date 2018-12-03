رابطة "ليغا" تتمنى شفاء الحارس بونو من الإصابة

أوعنا بلعيد

ثمنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا" الشفاء العاجل للدولي المغربي ياسين بونو، حارس نادي جيرونا، بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال المباراة التي جمعت فريقه الحالي بفريقه السابق أتليتكو مدريد، وجرت بملعب "مونتيليفي" ضمن مجريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتفاعل القائمون على إدارة الصفحات الرسمية لرابطة الدوري الإسباني على مواقع السوشيال ميديا مع إصابة "الأخطبوط المغربي" المتألق ياسين بونو، حيث نشروا صورة لحارس "أسود الأطلس" من مباراة فريقه جيرونا متمنين له الشفاء، وتم التعليق عليها بالقول: "بالشفاء العاجل ياسين". وتم إرفاقها بأيقونة تشير إلى أن الحارس سيعود أقوى لاحقا.

وأقدم أوزوبيو سكريستاين، مدرب جيرونا، على تبديل ياسين بونو خلال الدقيقة الثانية والسبعين بعد سقوطه فوق أرضية الميدان، وعدم قدرته على استكمال المباراة، متأثرا من الإصابة التي ألمت به على مستوى العضلة الضامة.

وأصيب الحارس المغربي بعد أن هم بالتصدي لكرة هوائية من فريق أتليتكو ومنعها من الوصول إلى المهاجم الإسباني دييغو كوستا، داخل معترك العمليات، ليسقط أرضا متألما من الإصابة؛ وهو ما استوجب دخول الطاقم الطبي للفريق، ليخرج مصابا تاركا مكانه لزميله إيرايزوز.

وقدم بونو كعادته مباراة متميزة أمام أتليتكو مدريد خلال الدقائق السبعين التي خاضها، وكان ناديه متقدما في النتيجة عن طريق اللاعب كريستيان ستواني، الذي سجل هدف السبق في الدقيقة السابعة والأربعين من ركلة جزاء، معليا صدارة ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا.

وعجز الروخي بلانكوس عن إدراك التعادل طيلة وجود الحارس المغربي قبل أن يأتيهم الفرج عن طريق النيران الصديقة، بعد أن أسكن جوناس راماليو الكرة عن طريق الخطأ في شباك زميله غوركا إيرايزوز مورينو، حارس جيرونا، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.