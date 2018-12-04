موسم المغربي الرحيلي يصل النهاية بأم صلال

أوعنا بلعيد

سيحرم فريق أم صلال لكرة القدم القطري من خدمات نجمه المغربي عادل الرحيلي إلى نهاية الموسم الجاري، بسبب الإصابة الخطيرة التي ألمت به أثناء مشاركته أمام فريق الأهلي بالجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري نجوم قطر.

وأخضع الطاقم الطبي لفريق أم صلال اللاعب عادل الرحيلي للمزيد من الفحوصات الدقيقة، التي أثبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة؛ وهو ما يؤكد غيابه عن الميادين إلى نهاية الموسم الحالي.

وقال الطاقم الطبي إن المدافع الرحيلي، الذي يلعب بقميص أم صلال منذ الموسم الماضي، يحتاج إلى حوالي ستة أشهر من أجل عودته إلى مداعبة الساحرة المستديرة؛ ما يعني نهاية موسمه، وهو النبأ الذي نزل كقطعة ثلج باردة على الطاقم التقني، نظرا لأهمية اللاعب كونه دعامة أساسية في خطط المدرب.

وكان الجزائري بوزيان بن عربي، مدرب أم صلال، يمني النفس بأن تكون إصابة اللاعب سالف الذكر غير خطيرة وأن يعود إلى الميادين بسرعة، وقال خلال ندوته الصحافية التي أعقبت إصابة الرحيلي: "نتمنى أن تكون الإصابة بسيطة، وسوف يخضع اللاعب للفحص الطبي لمعرفة الإصابة وتحديد فترة العلاج"، قبل أن يتوصل بالخبر المزعج من الإدارة الطبية بحرمانه من خدمات نجمه إلى نهاية الموسم.