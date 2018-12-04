"الفار" ينتظر اللاعبين بثُمن نهاية "تشامبيونزليغ"

هسبريس ـ مُتابعة

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، تطبيق تقنية التحكيم بالفيديو "فار | VAR" هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بدء من الدور الستة عشر.

وأكد تشيفرين من دبلن، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"اليويفا"، أن تقنية التحكيم بالفيديو ستبدأ في التطبيق مع انطلاق مباريات الدور ثمن النهائي في فبراير القادم، بعد فترة التوقف الشتوي.

وأضاف: "إذا كنا نستطيع تطبيقها قبل الموعد المحدد، لماذا الانتظار". بينما سيتم اعتماد التقنية في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، إضافة لأمم أوروبا تحت 21 عاما الصيف القادم.

وأوضح تشيفرين لوسائل الإعلام: "نحن جاهزون لاستخدام تقنية VAR قبل الموعد المحدد، ونحن مقتنعون بأنها ستكون مفيدة لجميع مسابقاتنا، نظرا لأنها ستقدم فائدة قيمة للحكام وسيقلل من القرارات غير الصحيحة".

وكان اليويفا قد قرر، في شتنبر الماضي، استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد بدوري الأبطال في موسم 2019-2020، لكن الأخطاء العديدة المرتكبة في دور المجموعات ساهمت في تقديم ذلك الموعد.