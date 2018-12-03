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الرئيسية | رياضة | "الكاف" يستبعد منتخب سيراليون من تصفيات "الكان"

"الكاف" يستبعد منتخب سيراليون من تصفيات "الكان"

"الكاف" يستبعد منتخب سيراليون من تصفيات "الكان"
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 15:55

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، "كاف" اليوم الإثنين، استبعاد منتخب سيراليون رسميا من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وجاء قرار "الكاف" بناء على قرار مماثل للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يقضي باستبعاد سيراليون، بسبب التدخل الحكومي.

وذكر بيان للكاف توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن الكونفدرالية اتخذت هذا القرار عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، الذي عقد يوم الجمعة الماضي بالعاصمة الغانية.

وأضاف أن قرار الاستبعاد، يلغي نتائج المباراتين اللتين خاضتهما سيراليون في التصفيات، ليصبح ترتيب المجموعة السادسة كالتالي: كينيا في الصدارة (7 نقاط)، ثم غانا (6 نقاط)، وأخيرا إثيوبيا (1 نقطة).

وكانت المجموعة ذاتها تضم منتخبات غانا وكينيا وإثيوبيا وسيراليون.

وبذلك يتأهل منتخبا كينيا وغانا بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي لم يحسم في مكانها حتى الآن.

وشملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى حد الآن 15 منتخبا وهي المغرب ومصر وتونس والسنغال ومدغشقر والكاميرون ومالي والجزائر ونيجيريا وكينيا وغانا وغينيا وكوت ديفوار وموريتانيا وأوغندا.

وكان الكاف قد أعلن يوم الجمعة الماضي، سحب تنظيم بطولة الأمم الإفريقية القادمة من الكاميرون وحدد أواخر دجنبر الجاري موعدا للإعلان عن الدولة الجديدة المضيفة للمسابقة .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - كوايري سابق الاثنين 03 دجنبر 2018 - 16:06
هاد الفيفا تشوف فقط الدول الفقيرة والتي لا حول ولا قوة لها، هناك دول البترول الجامعات و الكرة فيها كلها في يد الأمراء والشيوخ ولا أحد يأتي بعقوبات ضدهم.
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2 - Boumalen الاثنين 03 دجنبر 2018 - 16:26
Quand Issa hayatou est le président la CAF a fait plein fois des magouilles avec le Maroc mais heureusement il est plus ainsi l avenue de Mr lakjaa a lancé le Maroc la preuve les club marocain commencent a gagner .
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