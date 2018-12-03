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كُتّاب وآراء
"الكاف" يستبعد منتخب سيراليون من تصفيات "الكان"
أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، "كاف" اليوم الإثنين، استبعاد منتخب سيراليون رسميا من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.
وجاء قرار "الكاف" بناء على قرار مماثل للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يقضي باستبعاد سيراليون، بسبب التدخل الحكومي.
وذكر بيان للكاف توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن الكونفدرالية اتخذت هذا القرار عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، الذي عقد يوم الجمعة الماضي بالعاصمة الغانية.
وأضاف أن قرار الاستبعاد، يلغي نتائج المباراتين اللتين خاضتهما سيراليون في التصفيات، ليصبح ترتيب المجموعة السادسة كالتالي: كينيا في الصدارة (7 نقاط)، ثم غانا (6 نقاط)، وأخيرا إثيوبيا (1 نقطة).
وكانت المجموعة ذاتها تضم منتخبات غانا وكينيا وإثيوبيا وسيراليون.
وبذلك يتأهل منتخبا كينيا وغانا بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي لم يحسم في مكانها حتى الآن.
وشملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى حد الآن 15 منتخبا وهي المغرب ومصر وتونس والسنغال ومدغشقر والكاميرون ومالي والجزائر ونيجيريا وكينيا وغانا وغينيا وكوت ديفوار وموريتانيا وأوغندا.
وكان الكاف قد أعلن يوم الجمعة الماضي، سحب تنظيم بطولة الأمم الإفريقية القادمة من الكاميرون وحدد أواخر دجنبر الجاري موعدا للإعلان عن الدولة الجديدة المضيفة للمسابقة .