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كُتّاب وآراء
الملك: الرجاء فريق عتيد استحق اللقب الإفريقي
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، وذلك بمناسبة تتويج النادي بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2018.
ومما جاء في برقية الملك "بمناسبة فوز نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2018، يطيب لنا أن نتوجه إليكم، ومن خلالكم لكافة مكونات الفريق وجماهيره العريضة، بأحر تهانئنا على هذا التألق الرياضي القاري الكبير والمستحق".
وبهذه المناسبة، نوه الملك بكافة مكونات هذا الفريق العريق، من أطر طبية وتقنية وإدارية، ومن مسيرين ومدربين ولاعبين، لما بذلوه من جهود حثيثة أثمرت تعزيز الفريق لرصيده من الألقاب القارية.
وأشاد العاهل المغربي على وجه الخصوص، بما قدمه اللاعبون من أداء كروي رفيع، وبما أبانوا عنه، طيلة أطوار هذه المنافسة، من روح رياضية وتنافسية متميزة، مما جعلهم يمثلون كرة القدم المغربية أحسن تمثيل.
وأضاف الملك "وإننا لعلى يقين، بأن فوزكم بهذا اللقب القاري الجديد، والذي استجاب لانتظارات وحماسة جماهير ناديكم العتيد وأسرة كرة القدم المغربية على حد سواء، سيشكل حافزا قويا لكافة الأندية الرياضية الوطنية، لمضاعفة جهودها، والسعي إلى تحقيق المزيد من الإنجازات".