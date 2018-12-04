الاتحاد الأوروبي يرفضُ تنظيم "مونديال 2030" بمشاركة المغرب

هسبريس من الرباط

يبدو أن اختيار المغرب الاصطفاف إلى جانب البرتغال وإسبانيا في ترشح 2030 لاحتضان نهائيات كأس العالم لن يأتي بأيّ نتيجة، بعدما عبّر ألكسندر تشفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أنه "سيفعل كل شيء لإجهاض حلم "الملف المشترك" بين الدولتين الأوروبيتين والبلد الإفريقي".

ونقلت صحيفة "الواشنطن بوسط" الأمريكية تصريحات المسؤول الأول عن كرة القدم الأوروبية، الذي أكد فيها أنه سيفعل كل ما يمكن للحصول على مرشح أوروبي واحد لاستضافة المونديال؛ لأن هذا يزيد من فرص أوروبا للظفر بالتنظيم"، على حدّ قوله، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعارضُ فكرة تنظيم كأس عالمية مشتركة بين قارتين".

وعبّر المسؤول الرياضي، ضمن ما نقلته الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت، عن غضبه من مشاركة بعض السياسيين في الإعلان عن "خطط تتعلق بالتدبير الرياضي الأوروبي"؛ بعدما أثار بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إمكانية الترشح المشترك مع البرتغال والمغرب، في حين جرى استخدام بعض القمم السياسية من قبل زعماء من بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا لإعلان نواياهم لتقديم اقتراح جماعي.

وقال سيفرين: "سأفعل كل ما بوسعي للحصول على عرض أوروبي واحد فقط لكأس العالم؛ لأن ذلك يزيد من فرص استضافة أوروبا لكأس العالم"، مضيفاً: "يجب على شخص ما أن يخبر السياسيين بأن الأمر ليس بأيديهم، ولا يمكنهم الحديث عما إذا كانوا سيستضيفون كأس أوروبا أو كأس العالم"، مبرزاً: "لقد سمعت العديد من السياسيين يقولون إننا سنقدم ترشيحاتنا، يجب أن يتحدثوا مع جمعياتهم الوطنية".

وكان رئيس حكومة إسبانيا، بدرو سانشيز، قد أعرب، في وقت سابق، عن تحمسه الكبير لفكرة التقدم بملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030. كما اعتبرها نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا فكرة جيدة بحاجة إلى العمل عليها.

وكانت مصادر إسبانية تحدثت أن "السلطات المغربية أبدت رضاها بخصوص المقترح"، مشيرة إلى أن الفكرة الإسبانية لا تزال جنينية، وكانت قد اكتفت بالتنسيق مع المسؤولين البرتغاليين، وتم استبعاد المغاربة من هذه الخطوة، قبل أن تتدارك".

ورداً على المقترح الذي تقدّم به بيدرو سانشيز، بشأن التقدم بملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، لم يحسم المغرب في هذه الخطوة، خصوصا أن هناك من ينادى بكأس عالم مغاربي موحد.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، جواباً عن سؤال حول تنظيم كأس عالم مشترك مع الدولتين المشار إليهما: "عندما سيتخذ القرار سيعلن عنه".

يذكر أن أمريكا الجنوبية تتطلع هي الأخرى إلى تنظيم نهائيات كأس العالم في عام 2030، حيث أعلنت الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي بالفعل عن اقتراح مشترك.