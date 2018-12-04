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الرئيسية | رياضة | الاتحاد الأوروبي يرفضُ تنظيم "مونديال 2030" بمشاركة المغرب

الاتحاد الأوروبي يرفضُ تنظيم "مونديال 2030" بمشاركة المغرب

الاتحاد الأوروبي يرفضُ تنظيم "مونديال 2030" بمشاركة المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:00

يبدو أن اختيار المغرب الاصطفاف إلى جانب البرتغال وإسبانيا في ترشح 2030 لاحتضان نهائيات كأس العالم لن يأتي بأيّ نتيجة، بعدما عبّر ألكسندر تشفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أنه "سيفعل كل شيء لإجهاض حلم "الملف المشترك" بين الدولتين الأوروبيتين والبلد الإفريقي".

ونقلت صحيفة "الواشنطن بوسط" الأمريكية تصريحات المسؤول الأول عن كرة القدم الأوروبية، الذي أكد فيها أنه سيفعل كل ما يمكن للحصول على مرشح أوروبي واحد لاستضافة المونديال؛ لأن هذا يزيد من فرص أوروبا للظفر بالتنظيم"، على حدّ قوله، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعارضُ فكرة تنظيم كأس عالمية مشتركة بين قارتين".

وعبّر المسؤول الرياضي، ضمن ما نقلته الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت، عن غضبه من مشاركة بعض السياسيين في الإعلان عن "خطط تتعلق بالتدبير الرياضي الأوروبي"؛ بعدما أثار بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إمكانية الترشح المشترك مع البرتغال والمغرب، في حين جرى استخدام بعض القمم السياسية من قبل زعماء من بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا لإعلان نواياهم لتقديم اقتراح جماعي.

وقال سيفرين: "سأفعل كل ما بوسعي للحصول على عرض أوروبي واحد فقط لكأس العالم؛ لأن ذلك يزيد من فرص استضافة أوروبا لكأس العالم"، مضيفاً: "يجب على شخص ما أن يخبر السياسيين بأن الأمر ليس بأيديهم، ولا يمكنهم الحديث عما إذا كانوا سيستضيفون كأس أوروبا أو كأس العالم"، مبرزاً: "لقد سمعت العديد من السياسيين يقولون إننا سنقدم ترشيحاتنا، يجب أن يتحدثوا مع جمعياتهم الوطنية".

وكان رئيس حكومة إسبانيا، بدرو سانشيز، قد أعرب، في وقت سابق، عن تحمسه الكبير لفكرة التقدم بملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030. كما اعتبرها نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا فكرة جيدة بحاجة إلى العمل عليها.

وكانت مصادر إسبانية تحدثت أن "السلطات المغربية أبدت رضاها بخصوص المقترح"، مشيرة إلى أن الفكرة الإسبانية لا تزال جنينية، وكانت قد اكتفت بالتنسيق مع المسؤولين البرتغاليين، وتم استبعاد المغاربة من هذه الخطوة، قبل أن تتدارك".

ورداً على المقترح الذي تقدّم به بيدرو سانشيز، بشأن التقدم بملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، لم يحسم المغرب في هذه الخطوة، خصوصا أن هناك من ينادى بكأس عالم مغاربي موحد.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، جواباً عن سؤال حول تنظيم كأس عالم مشترك مع الدولتين المشار إليهما: "عندما سيتخذ القرار سيعلن عنه".

يذكر أن أمريكا الجنوبية تتطلع هي الأخرى إلى تنظيم نهائيات كأس العالم في عام 2030، حيث أعلنت الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي بالفعل عن اقتراح مشترك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - دافيد كاميرون الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:04
المملكة المغربية ستنظم كأس العالم 2030 لوحدها دون مشاركة أين دولة سواء كانت أوروبية أو إفريقية المغرب قادر على التنظيم وما يقوله الإتحاد الأوروبي لا يهم
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-173
2 - احمد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:06
بالله عليكم هل للمغرب موهلات لتنظيم المونديال ، دعونا من الخرافات فالمغرب دولة لازال برلمانيوها يسرقون الحلوى من قبة البرلمان....
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268
3 - رشيد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:07
شكرا للاتحاد الاوروبي الذي يذكرنا أننا لسنا و لن نكون أوروبيين مهما حاولنا الانسلاخ من هويتنا و الإلتصاق بالآخرين.. نحن أفارقة أمازيغ و عرب و علينا أن نعتز بأنفسنا و هويتنا. و شكرا له أيضا لأنه أنقدنا من تنظيم هذه الكأس التي لن نجني منها شيئا لمصلحة المواطن و غادي غير نديرو شي شوهة بحال شوهة مونديال الأندية و يبداو يقولوا علينا "النقطة السوداء" في مونديال 2030.. رحم الله دولة عرفت قدر نفسها
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214
4 - N.H الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:08
هههه و الله حتى شوها واش بقا ليكم غير تنظيم كأس العالم نتوما حتى سبيطارات مكينينش و الله عمركم لحلمتو بيه حتى تنظمو لبلاد لي سرقتو لخيرات ديالها كلها يا تريكت شفارة
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139
5 - ريفي من اروبا الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:08
المغرب بلد افريقي مهمش وما فيه مايتشاف يعني ماعمروه ينظم كاس العالم مشترك مع الدول الاروبية ابدا وابدا never .
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57
6 - بوحاطي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:09
ها لي قلنا جاب اوروبا لمغرب و مزال المغرب بيفكر فالتنضيم مع اسبانيا
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44
7 - محمد القيني الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:10
عنصرية أوربا ضد افريقيا في اتخاد قرار المشاركة
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-45
8 - السراب الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:12
مشيتي فيها امغربي الحبيب ههههه خيرا ان شااء الله عسى ان تكرهوا شيء و هو خير لكم .. ان شاء الله تنظيم مغاربي
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15
9 - مغربي الله غالب الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:12
ولماذا سيقبلون ببلد متخلف بينهم ؟ المغرب لم ينظم حتى نفسه، بلد المتناقضات و السرقة ...
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77
10 - marocain الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:15
و تبقى عنصرية الأوربيين هي سيدة الموقف.
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-50
11 - الهواري الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:16
أفريقيا قلنا لكم دازت نوبتها في تنظيم المونديال. ىلا ما تصدعوا روسكم ولا تخسروا فلوسنا ف الطلوع والنزول. اللهما إلا شي وحدين بغاو إتساراو على حساب المواطنين في أنحاء العالم يائسين. واش فهمتوا أُو لاً لا؟ حنا بعدا فهمنا.
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44
12 - محمد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:17
في عالم السياسة و الكرة، من يعارض انما يريد المال حقه من الغنيمة
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19
13 - عثمان الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:19
يا مغاربة
سيرو تخدمو بالجدية و المعقول و أتركو الكرة جانبا
راه عطاه الله ميدار
و لا تنسو أنهم أعداء الله قبل أن يكونو أعداءكم
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3
14 - محمد سعيد KSA الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:19
السلام عليكم

لنكن واقعيين فالبنية التحتية في المغرب لا تساعد لإستضافة مثل هذه المناسبة فهل يعقل أن يتبهذل المشجعين في القطارات المزدحمة والمتأخرة للتنقل بين المدن ؟
وهل يعقل أن يرى الناس بإشمئزاز أهل البلد وهم يقضون حاجتهم (التبول) في الطرقات في ظل غياب المراحيض العامه؟
وهل يعقل أن تقام بطولة في بلد ليس فيه خدمات اوبر؟
وهل يعقل أن يستمتع المشجعين بمشاوير الطاكسي الذي يلف بالزبون من طرقات أطول ليحصل على ثمن أعلى؟
وهل يعقل أن يسكن المشجعين بفنادق باهظة الثمن مقابل خدمات متواضعه وأثاث قديم؟
وهل يعقل أن تأمن المشجعات المغتصبين والخاطفين والمشرملين؟
وهل سيضمن المشجعين مصادر اللحوم في المطاعم؟
وهل سيستمتع المشجعين بهواتفهم النقاله أم ستخطف من أياديهم بالشارع؟

رحم الله إمرؤ عرف قدر نفسه.
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24
15 - كوايري سابق الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:22
الترشيح لتنظيم كأس العالم هو شأن الحكومات والفيفا فقط وليس للاتحاد الكروي الأوروبي اي دخل فيه فهذا الجهاز عليه فقط مساندة الدول الأوروبية التي ستترشح لا اقل ولا اكثر.
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6
16 - عادل الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:22
هذا زمن الذل للأمة العربية والاسلامية
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7
17 - مغربي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:23
لنعمل جاهدين على تنظيم أنفسنا و بعدها نفكر في تنظيم كأس العالم مع من كان .
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15
18 - ع إماراتي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:23
الاتحاد الاوربي يرفض تنظيم المغرب لكأس العالم أرجو ان لانتهم بشيء والي يدافع عن حقوق أوربا هذي العنصريه ننتظر الردود
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1
19 - المعانات الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:24
اشحال عندك شحال تسوى.
المغرب حتى تكون له قيمة داخل الأسرة الدولية يتحم عليه الاستثمار في العنصر البشري لينافس ويرقى الى مستوى الدول المتقدمة.
الاصرار على تهميش المواطن حفاظا على الكرسي يجعل الحريصين على الشأن العام عفوا الخاااااص يتلقون الصفعة تلو الأخرى في جميع الملفات والقضايا.
بالتهميش ينقلب دائما السحر على الساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم.
المرجو النشر يا هسبريس.
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10
20 - أبو عمار الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:24
هذا موقف طبيعي. الطيور على أشكالها تقع.
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7
21 - adil الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:24
هذه تسمى قمة في العنصرية التي تزرع الحقد بين القارتين , فالقارة الافريقية لن تصوت على القارة الاوروبية اذا اقصي المغرب. فعلى المغرب ان يراسل الفيفا حول التنظيم المونديال بين القارتين.
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-7
22 - الحسين الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:25
اذا لم يكن هذا التصريح لهذا الشخص عنصرية فما ذا تكون اذا؟
الأوروبيون بصفة عامة عنصرين ضد العرب والمغاربة خاصة. فهم يتقربون إلينا فقط في يخص مصالحهم .كمحاربة الهجرة والصيد البحري ومحاربة الإسلام لاننا تقدم لهم مساعدات في ذالك. قال تعالى هاأننتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم .
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-5
23 - khefifahmedkhalil2010 الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:25
لو أننا ركزنا على تحسين الأوضاع الاجتماعية و الإقتصادية و البنية التحتية للبلاد لانقلبت المفاهيم وسارعت الدول الغربية إلى تقديم طلب مشترك يضم المغرب لتنظيم هاته الكأس. كفانا تعلقا بالأوهام ولنركز على تجويد وتلميع صورتنا.
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10
24 - مغربي حر الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:28
إذا تعذر تنظيم كأس العالم مع إسبانيا و البرتغال، لا ضير، يجب أن يقدم المغرب طلب ترشيحه مفردا حتى لو كانت فرص الظفر به منعدمة. لأننا لا نريد ملفا مشتركا مع جيران السوء الذين يطعنون في الضهر و الذين يسعون جاهدين في كل المحافل لتمزيق المغرب، لا لشيء إلا حسدا من عند أنفسهم و بدافع عقدة النقص التي تلازمهم اتجاه المغرب ذلك البلد الشامخ ذو التاريخ العريق كما هو شامخ حاضرا و إن شاء الله مستقبلا....
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-8
25 - كمال الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:29
لا أوروبا مجتمعة ولا أمريكا اللاتينية و لا أفريقيا هناك الصين ثم الصين هي التي ستنظم لوحدها كأس العالم 2030 فكفى من الأحلام المكلفة
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4
26 - الرباط العاصمة الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:31
العنصرية بيديه ورجله!!!!
لم بكن فرق بين اروبي وأفريقي في الحرب العالمية التانية .......................!!!!!!!!!!
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-6
27 - متتبع الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:33
الفيفا لها الكلمة الاخيرة و ليس الاتحاد الاروبي فل يعارض كما يشاء و نعتز بعروبتنا و امازيغيتنا
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1
28 - مغربي حر قح الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:33
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الرسالة واضحة وباينة ماحملوناش ولكن فاش كتكون مصلحتهم فينا كيبقاو يمجدو فينا بان العربون
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-8
29 - rifi الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:35
ر ئيس الاتحاد الاوروبي في كرةالقدم ليس بيديه شيئ لان اللعبة بيد السياسيين لا بيد الاتحاد وثانيا لماذا سمحوا لامريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مشترك في 2026علماان المكسيك محسوم لدول الوسطى والكرايب,انا اظن ان هذا الرئيس يريد ان يبرز شخصيته ويتدال اسمه في الصحف الرياضية,,,
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-3
30 - DZ4EVER الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:35
المغرب لا يدري لأي قارة ينتمي ،
مرة هو مع الاتحاد المغاربي
مرة مع الاتحاد الاوربي
مرة مع الخليجيين .
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0
31 - مواطن مغربي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:37
هذا ليس بجديد عن الاروبيين اذا ماعلمنا انهم عنصريون يكرهون المسلمين و العرب والأفارقة..
المغرب والحمد لله يتوفر البوم على إمكانيات هاءلة من ملاعب رياضية في المستوى المطلوب وفنادق ومطارات راءعة ومواصلات الى غير ذلك..
المغرب يطور نفسه في شتى الميادين وسيكسب الرهان.
لهذا اقول لبعض التعاليق من لاصحابها من المتشائمين ومعهم ايضا بعض اعداء المغرب من الحاقدين والناقمين ان المغرب لم ولن يستسلم وسيدافع عن حظوظه مهما كان الثمن رغم العنصرية ورغم كل شيء، علما ان المغرب قادر على رفع التحدي وسينتصر باْذن الله وغم كيد الكاءدين والايام بيننا..
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-1
32 - وما عندنا حتى الصبيطارات الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:38
المغرب يقدر ينظم فقط كاس افريقيا بحالو بحال جميع الدول الافريقية الاخرى ,في افريقيا كاينة دولة وحيدة لي تقدر تنظم كاس العالم هي جنوب افريقيا فقط,وفي دول المشرق كاينين ستة دول لي يقدرو ينظمو كاس العالم وهما دول الخليج الستة,المهم المغرب ما خصوهش يحلم بتنظيم كاس العالم قبل عام 2066 .
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2
33 - متتبع 01 الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:38
الإتحاد الأوربي لا يهمه شيء من المغرب سوى اتفاقيات الصيد البحري و محاربة الهجرة.
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2
34 - Daba الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:39
لا تنسى أن علم الإتحاد الأروبي يرفرف في مليلية و سبتة المغربيتين المحتلتين من طرف عضو الإتحاد الأروبي ٠هذا يعني أن الإتحاد الأروبي يعتبر أن أرض المغرب هي جزء من الإتحاد الأروبي ٠٠
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-3
35 - محمد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:41
السلام علیکم قضیة تنضیم الموندیال لیست بید الاتحادات الدولیة بل الشرکات المنتجة للبدلات الریاضیة مثلNike adidas....الخ بالنسبة للمغرب مادام هناک تجار القرصنة contrefaçon لا یمکن له ان یستضیف الموندیال المستوی المعیشي للمغاربة لا یسمح لهم باقتنا۶ بدلة او حتی t shirt ب 50$ علی الاقل القضیة قضیة تجارة واستهلاک
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36 - ادريس الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:45
هذا الاتحاد لا يريد من المغرب الا الاستفاذة أما ألافادة فلا.
وقعوا الاتفاق الفلاحي لانهم يريدون استغلالنا مقابل ريالات.
رفضوا التنظيم المشترك مع دول اوروبية لأنهم يحتقروننا.
نعم المغىب قادر على تنظيم كاس العالم دون شك.
الخلاصة علينا أن نتخلص من القروض لنكون مستقلين. و فهم ا الفاهم
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37 - بنىسالم الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:46
المغرب لم ولن يفرح بتنظيم لا بكأس العالم ولا ببراد العالم ولا حتى بإبريق الكون كيف لبلد ان ينظم تظاهرة من هذا الحجم وهو لم ينظم حتى نفسه القوي يأكل الضعيف والغني يسحق الفقير القانون للأقوياء فقط البنى التحتية مواصلات شوارع قناطر فنادق مطارات ملاعب من عهد الاستعمار فقط رقعت في هذا العهد البطالة تنخر شباب الوطن الكل يقول نفسي ومن بعدي الطوفان وهلم جرا ونصبا ورفعا ...
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1
38 - مواطن الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:47
المغاربة قادين على رواحهم.
قريبا سترون كيف سينظم المغرب كأس افريقيا للأمم وسيبهر العالم بتنظيم راقي يمزج فيه بين التكنولوجيا والثرات سترون طائرات الدرون تصور الملاعب من الأعلى في فصل الربيع ومعها صور راقية للمدن المغربية : فاس وطنجة والرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش....وسينجز رضوان أغنية عالمية ساحرة افريقية...... ستتشكل لجنة قريبا للإعداد الجيد للمونديال الافريقي من استقبال الضيوف والنقل والمأوى والتنشيط وووووو
وقريبا سيبدأ انجاز أكبر معلمة افريقية في الدار البيضاء............راه المغرب هذا وبركا من الركيع.........الحساد فالجزائر وجدو باش يفشلونا ولكن مكرهم سيعود عليهم بالخزي والعار.
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39 - mokhtar الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:48
السلام.
البطولة (الإحترافية) لستم قادرين على تسييرها، وتتكلمون عن كأس العالم، ومكتحشموش
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0
40 - salah الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:48
من الأحسن تنظيم لجنة محاربة الفقر
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1
41 - l'expert retraite bénévole الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:50
و بما أن بريطانية و جبل طارق لا ينتميان إلى الإتحاد الأوروبي فيمكن للمغرب أن ينضم إليهما لتقديم طلب مشترك معهم لمنافسة المشاركين الأخرين في قرعة مونديال 2030 بكل روح رياضية.
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2
42 - كمال الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:51
يحب ان نكون موضوعيين وبعيدين على العاطفه.
لا يمكن لدوله غير ديموقراطيه والحد الادنى للاجور فيها لا يتجاوز ٣٠٠ دولار وشبابها مرابط على السواحل الشماليه ينتظر اول فرصه ليغادر البلاد ولو على قوارب الموت ان يشارك في تنظيم اي شيئ مع دول ديموقراطيه توفر لشعوبها العيش الكريم.
اولا إرساء ديموقراطيه حقيقيه. ثانيا ضمان العيش الكريم والعداله الاجتماعيه للشعب. امنبعد نهدرو.
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0
43 - ع.الحميد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:58
اولا المغرب لم يتقدم بشكل رسمي او غير رسمي.
ثانيا.اسبانيا من اقترحت وتبعتها البرتغال
تالتا. اشم راءحة الدولار في كلام المسؤول
الاوروبي مقابل هذا التصريح.
رابعا المغرب سيحاول ثم يحاول تنظيم هذه الكاس ولو جاء دوره في 2090. ولا عزاء للحاقدين.
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