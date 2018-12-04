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كُتّاب وآراء
الاتحاد الأوروبي يرفضُ تنظيم "مونديال 2030" بمشاركة المغرب
يبدو أن اختيار المغرب الاصطفاف إلى جانب البرتغال وإسبانيا في ترشح 2030 لاحتضان نهائيات كأس العالم لن يأتي بأيّ نتيجة، بعدما عبّر ألكسندر تشفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أنه "سيفعل كل شيء لإجهاض حلم "الملف المشترك" بين الدولتين الأوروبيتين والبلد الإفريقي".
ونقلت صحيفة "الواشنطن بوسط" الأمريكية تصريحات المسؤول الأول عن كرة القدم الأوروبية، الذي أكد فيها أنه سيفعل كل ما يمكن للحصول على مرشح أوروبي واحد لاستضافة المونديال؛ لأن هذا يزيد من فرص أوروبا للظفر بالتنظيم"، على حدّ قوله، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعارضُ فكرة تنظيم كأس عالمية مشتركة بين قارتين".
وعبّر المسؤول الرياضي، ضمن ما نقلته الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت، عن غضبه من مشاركة بعض السياسيين في الإعلان عن "خطط تتعلق بالتدبير الرياضي الأوروبي"؛ بعدما أثار بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إمكانية الترشح المشترك مع البرتغال والمغرب، في حين جرى استخدام بعض القمم السياسية من قبل زعماء من بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا لإعلان نواياهم لتقديم اقتراح جماعي.
وقال سيفرين: "سأفعل كل ما بوسعي للحصول على عرض أوروبي واحد فقط لكأس العالم؛ لأن ذلك يزيد من فرص استضافة أوروبا لكأس العالم"، مضيفاً: "يجب على شخص ما أن يخبر السياسيين بأن الأمر ليس بأيديهم، ولا يمكنهم الحديث عما إذا كانوا سيستضيفون كأس أوروبا أو كأس العالم"، مبرزاً: "لقد سمعت العديد من السياسيين يقولون إننا سنقدم ترشيحاتنا، يجب أن يتحدثوا مع جمعياتهم الوطنية".
وكان رئيس حكومة إسبانيا، بدرو سانشيز، قد أعرب، في وقت سابق، عن تحمسه الكبير لفكرة التقدم بملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030. كما اعتبرها نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا فكرة جيدة بحاجة إلى العمل عليها.
وكانت مصادر إسبانية تحدثت أن "السلطات المغربية أبدت رضاها بخصوص المقترح"، مشيرة إلى أن الفكرة الإسبانية لا تزال جنينية، وكانت قد اكتفت بالتنسيق مع المسؤولين البرتغاليين، وتم استبعاد المغاربة من هذه الخطوة، قبل أن تتدارك".
ورداً على المقترح الذي تقدّم به بيدرو سانشيز، بشأن التقدم بملف مشترك مع البرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، لم يحسم المغرب في هذه الخطوة، خصوصا أن هناك من ينادى بكأس عالم مغاربي موحد.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، جواباً عن سؤال حول تنظيم كأس عالم مشترك مع الدولتين المشار إليهما: "عندما سيتخذ القرار سيعلن عنه".
يذكر أن أمريكا الجنوبية تتطلع هي الأخرى إلى تنظيم نهائيات كأس العالم في عام 2030، حيث أعلنت الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي بالفعل عن اقتراح مشترك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
سيرو تخدمو بالجدية و المعقول و أتركو الكرة جانبا
راه عطاه الله ميدار
و لا تنسو أنهم أعداء الله قبل أن يكونو أعداءكم
لنكن واقعيين فالبنية التحتية في المغرب لا تساعد لإستضافة مثل هذه المناسبة فهل يعقل أن يتبهذل المشجعين في القطارات المزدحمة والمتأخرة للتنقل بين المدن ؟
وهل يعقل أن يرى الناس بإشمئزاز أهل البلد وهم يقضون حاجتهم (التبول) في الطرقات في ظل غياب المراحيض العامه؟
وهل يعقل أن تقام بطولة في بلد ليس فيه خدمات اوبر؟
وهل يعقل أن يستمتع المشجعين بمشاوير الطاكسي الذي يلف بالزبون من طرقات أطول ليحصل على ثمن أعلى؟
وهل يعقل أن يسكن المشجعين بفنادق باهظة الثمن مقابل خدمات متواضعه وأثاث قديم؟
وهل يعقل أن تأمن المشجعات المغتصبين والخاطفين والمشرملين؟
وهل سيضمن المشجعين مصادر اللحوم في المطاعم؟
وهل سيستمتع المشجعين بهواتفهم النقاله أم ستخطف من أياديهم بالشارع؟
رحم الله إمرؤ عرف قدر نفسه.
المغرب حتى تكون له قيمة داخل الأسرة الدولية يتحم عليه الاستثمار في العنصر البشري لينافس ويرقى الى مستوى الدول المتقدمة.
الاصرار على تهميش المواطن حفاظا على الكرسي يجعل الحريصين على الشأن العام عفوا الخاااااص يتلقون الصفعة تلو الأخرى في جميع الملفات والقضايا.
بالتهميش ينقلب دائما السحر على الساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم.
المرجو النشر يا هسبريس.
الأوروبيون بصفة عامة عنصرين ضد العرب والمغاربة خاصة. فهم يتقربون إلينا فقط في يخص مصالحهم .كمحاربة الهجرة والصيد البحري ومحاربة الإسلام لاننا تقدم لهم مساعدات في ذالك. قال تعالى هاأننتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم .
لم بكن فرق بين اروبي وأفريقي في الحرب العالمية التانية .......................!!!!!!!!!!
مرة هو مع الاتحاد المغاربي
مرة مع الاتحاد الاوربي
مرة مع الخليجيين .
المغرب والحمد لله يتوفر البوم على إمكانيات هاءلة من ملاعب رياضية في المستوى المطلوب وفنادق ومطارات راءعة ومواصلات الى غير ذلك..
المغرب يطور نفسه في شتى الميادين وسيكسب الرهان.
لهذا اقول لبعض التعاليق من لاصحابها من المتشائمين ومعهم ايضا بعض اعداء المغرب من الحاقدين والناقمين ان المغرب لم ولن يستسلم وسيدافع عن حظوظه مهما كان الثمن رغم العنصرية ورغم كل شيء، علما ان المغرب قادر على رفع التحدي وسينتصر باْذن الله وغم كيد الكاءدين والايام بيننا..
وقعوا الاتفاق الفلاحي لانهم يريدون استغلالنا مقابل ريالات.
رفضوا التنظيم المشترك مع دول اوروبية لأنهم يحتقروننا.
نعم المغىب قادر على تنظيم كاس العالم دون شك.
الخلاصة علينا أن نتخلص من القروض لنكون مستقلين. و فهم ا الفاهم
قريبا سترون كيف سينظم المغرب كأس افريقيا للأمم وسيبهر العالم بتنظيم راقي يمزج فيه بين التكنولوجيا والثرات سترون طائرات الدرون تصور الملاعب من الأعلى في فصل الربيع ومعها صور راقية للمدن المغربية : فاس وطنجة والرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش....وسينجز رضوان أغنية عالمية ساحرة افريقية...... ستتشكل لجنة قريبا للإعداد الجيد للمونديال الافريقي من استقبال الضيوف والنقل والمأوى والتنشيط وووووو
وقريبا سيبدأ انجاز أكبر معلمة افريقية في الدار البيضاء............راه المغرب هذا وبركا من الركيع.........الحساد فالجزائر وجدو باش يفشلونا ولكن مكرهم سيعود عليهم بالخزي والعار.
البطولة (الإحترافية) لستم قادرين على تسييرها، وتتكلمون عن كأس العالم، ومكتحشموش
لا يمكن لدوله غير ديموقراطيه والحد الادنى للاجور فيها لا يتجاوز ٣٠٠ دولار وشبابها مرابط على السواحل الشماليه ينتظر اول فرصه ليغادر البلاد ولو على قوارب الموت ان يشارك في تنظيم اي شيئ مع دول ديموقراطيه توفر لشعوبها العيش الكريم.
اولا إرساء ديموقراطيه حقيقيه. ثانيا ضمان العيش الكريم والعداله الاجتماعيه للشعب. امنبعد نهدرو.
ثانيا.اسبانيا من اقترحت وتبعتها البرتغال
تالتا. اشم راءحة الدولار في كلام المسؤول
الاوروبي مقابل هذا التصريح.
رابعا المغرب سيحاول ثم يحاول تنظيم هذه الكاس ولو جاء دوره في 2090. ولا عزاء للحاقدين.