حكيمي يتصدر تصنيف أفضل ظهير في أوروبا

هسبريس - متابعة

صَنَّف المركز الدولي للدراسات الرياضية(CIES) الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، أفضل ظهير في الدوريات الأوروبية إلى حدود اللحظات بفضل أدائه اللافت للأنظار متفوقا بذلك على أسماء كبيرة في الكرة العالمية.

واحْتل المدافع المغربي المركز الأول بتقييم 85.3 نقطة، متفوقا على العديد من المدافعين العالميين في الدوريات الخمسة الأوروبية جميعها، منهم الدولي البرازيلي لوكاس ساندرو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي حل في المركز نقطة. 84.5الثاني بـ

فيما جاء في المركز الثالث جوشوا كيميش، ظهير بايرن ميونيخ الألماني، بـ 83.9 نقطة، وحل البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في المركز الرابع بـ 82.9 نقطة، وحل الصربي الكسندر كولاروف، ظهير أيسر روما، في المركز الخامس برصيد 82.5 نقطة.

واحتل المركز السادس الدولي الإسباني هيكتور بيريلين، مدافع أرسنال، بـ81.8 نقطة. بينما حل في المركز السابع مدافع اتشلسي سيزار ازبيكويلتا، بـ 81.4 نقطة. وكان المركز الثامن من نصيب جوردي ألبا، ظهير أيسر إفس برشلونة بـ 81.2.

وتَألَّق المدافع المغربي الشاب أشرف حكيمي بشكل لافت رفقة بوروسيا دورتموند خلال الموسم الحالي وقد بات ركيزة أساسية في خطط مدربه لوسيان فافر، إذ خاض تسع مباريات في مسابقة الدوري سجل خلالها هدفا وأعطى 3 تمريرات "أسيست" ولعب ما مجموعه 803 دقائق.

وقد لعب حكيمي كذلك ثلاث مباريات في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، حيث صنع ثلاث تمريرات أسيست في مباراته التاريخية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وخاض 190 خلال مسابقة ذات الأذنين كما لعب مباراة واحدة في كأس ألمانيا.

وأَصْبَح النجم المغربي الشاب من أهم أسلحة السويسري فافر، التكتيكية، الذي يعتمد عليه ظهيرا أيمن وفي الجهة اليسرى كذلك، ويقدّم أدواره المنوطة به على أحسن وجه ما جعل إدارة ناديه تصر على التعاقد معه بشكل نهائي وهي الرغبة نفسها التي تتملك إدارة ناديه ريال مدريد باستعادته في أقرب فرصة.