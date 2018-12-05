عليوي يعد بالتألق مع نيم في الدوري الفرنسي

أوعنا بلعيد

عَبَّرَ الدولي المغربي رشيد عليوي، لاعب نيم أولمبيك عن ثقته في هجوم ناديه وقدرته على الوصول إلى شباك المنافسين وعن رضاه التام حول اختيارات مدربه برنارد بلاكوارت، وطريقة توظيفه للاعبين فوق أرضية الميدان.

وتَحدَّث المهاجم المغربي عليوي، لوسائل الاعلام الفرنسية، عن مباراة ناديه السابقة أمام أميان، نهاية الأسبوع الماضي، حيث تألق بقوة رغم إشراكه بديلا وتمكَّن من تسجيل هدفين خلال اللقاء ليقود ناديه إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في مسابقة الليغا، معلقا بالقول:" أرى أن ما قمت به خلال المباراة يعتبر واجبي وأنجزت مهمتي بالشكل المطلوب".

وتابع: "الثنائية التي سجلت أمام أميان، مكنت الفريق من الفوز والتقدم في النتيجة وتمكنا بفضلها من ضمان النتيجة"، واصفا شعوره بعد تسجيل الهدفين بالرائع: "إنه شعور جيد عندما يتمكن أي لاعب من التسجيل لاسيما أمام أنصار ناديه، فريقنا نيم يتوفر على خط هجومي جيد، والكل هنا يقوم بدوره كما يجب ويقدم المطلوب منه".

وعن إشراكه لاعبا بديلا خلال المباراة الأخيرة أمام أميان، قال المهاجم المغربي الذي يطرق أبواب "الأسود" مجددا والذي تمكن من تسجيل 3 أهداف خلال 190 دقيقة خاضها في مسابقة الدوري الفرنسي:" لدى المدرب كامل الصلاحيات في اختيار الأسماء التي يراها مناسبة لخوض المباريات ونحن نحترم ذلك".

وكَانَ المهاجم المغربي قد عانى من إصابة خطيرة، أجبرته على إجراء عملية جراحية غيَّبته عن الميادين لوقت طويل من أجل التعافي، قبل أن يعود إلى أجواء التباري بعد انطلاق الموسم الحالي.