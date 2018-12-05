الوداد يرفُض دفع 600 مليون سنتيم إلى عموتة

أوعنا بلعيد

عَلِمَت "هسبريس" من مصدر موثوق، أن إدارة الوداد الرياضي لكرة القدم، قرَّرت استئناف قرار لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضي بإلزام الفريق "الأحمر" بدفع مبلغ 600 مليون سنتيما، لصالح مدرب الفريق السابق الحسين عموتة.

وقَرَّر المكتب المسير للوداد اللجوء إلى لجنة الاستئناف لرفضه منح الحسين عموتة، مبلغ 600 مليون سنتيما، بعد أن حكمت لجنة النزاعات لصالحه خلال الدعوة التي رفعها ضد الفريق، عقب اقتناعها بدفوعات المدرب ورأت أن المبلغ يتعلق بمستحقاته المالية العالقة في ذمَّة الوداد.

وكان الحسين عموتة، قد تقَدّم بشكوى للجامعة الملكية المغربية في حق الوداد مطالبا بالحصول على مستحقاته المادية العالقة في ذمة الفريق، والمتمثلة في رواتب لم يحصل عليها ومنح المباريات وكذا منحة تتويجه بلقب دوري الأبطال الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ الفريق "الأحمر".

وأَقْدَمَ الوداد على فسخ عقد مدربه عموتة والإطاحة به من منصبه في منتصف الموسم الماضي، بسبب النتائج التي حصل عليها الفريق في كأس العالم للأندية التي نظّمت في دولة الإمارات ومجموعة من النتائج التي لم ترق لمستوى تطلعات ناديه، ليحل مكانه التونسي فوزي البنزرتي الذي ينتظر بدوره حل الوداد ملف الفرنسي ريني جيرار من أجل الإشراف على الفريق مجددا.

جدير بالذكر أن فريق الوداد كان قد اشتكى عموتة إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، بحجة أن المدرب الذي قاده لتحقيق دوري الأبطال الإفريقية يفاوض فريقا آخر وعقده لازال ساريا مع الوداد، وهي التهمة التي برَّأته منها اللجنة سالفة الذكر.