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الرئيسية | رياضة | الوداد يرفُض دفع 600 مليون سنتيم إلى عموتة

الوداد يرفُض دفع 600 مليون سنتيم إلى عموتة

الوداد يرفُض دفع 600 مليون سنتيم إلى عموتة
أوعنا بلعيد
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 09:22

عَلِمَت "هسبريس" من مصدر موثوق، أن إدارة الوداد الرياضي لكرة القدم، قرَّرت استئناف قرار لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضي بإلزام الفريق "الأحمر" بدفع مبلغ 600 مليون سنتيما، لصالح مدرب الفريق السابق الحسين عموتة.

وقَرَّر المكتب المسير للوداد اللجوء إلى لجنة الاستئناف لرفضه منح الحسين عموتة، مبلغ 600 مليون سنتيما، بعد أن حكمت لجنة النزاعات لصالحه خلال الدعوة التي رفعها ضد الفريق، عقب اقتناعها بدفوعات المدرب ورأت أن المبلغ يتعلق بمستحقاته المالية العالقة في ذمَّة الوداد.

وكان الحسين عموتة، قد تقَدّم بشكوى للجامعة الملكية المغربية في حق الوداد مطالبا بالحصول على مستحقاته المادية العالقة في ذمة الفريق، والمتمثلة في رواتب لم يحصل عليها ومنح المباريات وكذا منحة تتويجه بلقب دوري الأبطال الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ الفريق "الأحمر".

وأَقْدَمَ الوداد على فسخ عقد مدربه عموتة والإطاحة به من منصبه في منتصف الموسم الماضي، بسبب النتائج التي حصل عليها الفريق في كأس العالم للأندية التي نظّمت في دولة الإمارات ومجموعة من النتائج التي لم ترق لمستوى تطلعات ناديه، ليحل مكانه التونسي فوزي البنزرتي الذي ينتظر بدوره حل الوداد ملف الفرنسي ريني جيرار من أجل الإشراف على الفريق مجددا.

جدير بالذكر أن فريق الوداد كان قد اشتكى عموتة إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، بحجة أن المدرب الذي قاده لتحقيق دوري الأبطال الإفريقية يفاوض فريقا آخر وعقده لازال ساريا مع الوداد، وهي التهمة التي برَّأته منها اللجنة سالفة الذكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عزالدين الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 09:40
من العيب ان يكون تسيير فريق كبير من حجم الوداد بهذه العشواىية و فردية القرارات
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19
2 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:01
سير انت قرا وسهر الليالي ويطيح لك زغب راسك ويعوروا ليك عينيك وتسلف باش تكمل وباش تشري لكتاب وتركب فالطوبيس ...باش فالاخير واحد بشهادة ديال معهد مولاي رشيد من صفقة واحدة 600 مليون
أش هاد لبلاد واش هاد العدل لعوج واش هاد لمرض
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16
3 - غسان الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:25
العشوائية في التسيير من طرف رئاسة الفريق هي سبب كل المشاكل.فلايعقل ان مدربا كبيرا مثل عموتة والالقاب التي حصل عليها ان يعامل بهذه الطريقة.فقد تبين الامر الان ان عموتة كان همه هو العمل وليس شيئا اخر ولم يكن يتقاضى حتى الراتب الشهري. يارئاسة الفريق المسرحية انكشفت.
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