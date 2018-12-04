بنحليب يعتذِر عن تصريحه بعد التتويج القاري

أوعنا بلعيد

اعْتَذَرَ محمود بنحليب، مهاجم الرجاء الرياضي، عن التصريحات التي أدلى بها مباشرة عقب وصوله إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء رفقة بعثة ناديه التي عادت محملة بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

ولم يدع بنحليب، المثير للجدل، جماهير الرجاء تستمتع وتفرح بتحقيق لقب "الكاف" للمرة الثانية في تاريخ "النسور الخضر"، ليدلي بتصريح لمختلف المنابر الإعلامية الوطنية أثار جدلا واسعا، حيث أكد من خلاله خروجه من الفريق بعد تحقيق اللقب القاري.

وقال بنحليب: "حان الأوان لمغادرة فريق الرجاء، وأود أن أخبر الأشخاص الذين كانوا يشككون في قدرات محمود بنحليب، أنكم وقفتم على مستوى بنحليب بمسابقة الكاف، وأتمنى أن تشاهدوا أكثر من ذلك عندما سأغادر الرجاء وأنا قريب من تحقيق ذلك"، معبرا في الوقت ذاته عن بالغ سعادته بوجوده ضمن لائحة اللاعبين المرشحين للظفر بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2018.

وعَادَ اللاعب سالف الذكر ليعتذر لجماهير "الخضراء" ومكونات ناديه، عبر فيديو مصور، موضحا أن تصريحه السابق صدر منه في لحظة غضب بعد أن أقدم أحد الصحافيين على استفزازه، معلقا بالقول:" لقد استفزني أحد الصحافيين وعقبت عليه دون شعور وبعصبية زائدة".

وتابع: "لو كان التصريح الذي أدليت به صادرا عن سوء نية لما أدليت بتصريحات صحافية في منابر عدة، أوكد من خلالها أنه يجب علينا نسيان التتويج بلقب كأس الكاف وأنه يجب علينا الاستعداد للقادم من المواعيد الرياضية بما فيها كأس العرب وكأس السوبر الإفريقية".

وعَادَ هداف مسابقة "الكاف" برصيد 12 هدفا، لينفي خروجه من الرجاء في الوقت الحالي من أجل خوض تجربة احترافية جديدة، مبرزا: "لا يزال عقدي ساريا مع فريق الرجاء لموسم ونصف وأفكر في الاستمرار مع النادي مستقبلا، ولا توجد أي عروض حاليا، وإن قررت الاحتراف في فريق آخر فلن أنسى فضل الرجاء علي وهو فضل كبير".

وأَشَارَ بنحليب إلى أن تصريحه السابق المثير للجدل خص به جماهير محددة وهي غالبا لا تشجع فريق الرجاء: "عندما قدمت تصريحي السابق لم أكن أقصد من خلاله جماهير الرجاء ولا جماهير محمود بنحليب، بل كان تعقيبي على بعض الجماهير التي شتمني وشتمت والدتي ووالدي ما تسبب في ألم كبير لي".