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الرئيسية | رياضة | بنحليب يعتذِر عن تصريحه بعد التتويج القاري

بنحليب يعتذِر عن تصريحه بعد التتويج القاري

بنحليب يعتذِر عن تصريحه بعد التتويج القاري
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:35

اعْتَذَرَ محمود بنحليب، مهاجم الرجاء الرياضي، عن التصريحات التي أدلى بها مباشرة عقب وصوله إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء رفقة بعثة ناديه التي عادت محملة بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

ولم يدع بنحليب، المثير للجدل، جماهير الرجاء تستمتع وتفرح بتحقيق لقب "الكاف" للمرة الثانية في تاريخ "النسور الخضر"، ليدلي بتصريح لمختلف المنابر الإعلامية الوطنية أثار جدلا واسعا، حيث أكد من خلاله خروجه من الفريق بعد تحقيق اللقب القاري.

وقال بنحليب: "حان الأوان لمغادرة فريق الرجاء، وأود أن أخبر الأشخاص الذين كانوا يشككون في قدرات محمود بنحليب، أنكم وقفتم على مستوى بنحليب بمسابقة الكاف، وأتمنى أن تشاهدوا أكثر من ذلك عندما سأغادر الرجاء وأنا قريب من تحقيق ذلك"، معبرا في الوقت ذاته عن بالغ سعادته بوجوده ضمن لائحة اللاعبين المرشحين للظفر بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2018.

وعَادَ اللاعب سالف الذكر ليعتذر لجماهير "الخضراء" ومكونات ناديه، عبر فيديو مصور، موضحا أن تصريحه السابق صدر منه في لحظة غضب بعد أن أقدم أحد الصحافيين على استفزازه، معلقا بالقول:" لقد استفزني أحد الصحافيين وعقبت عليه دون شعور وبعصبية زائدة".

وتابع: "لو كان التصريح الذي أدليت به صادرا عن سوء نية لما أدليت بتصريحات صحافية في منابر عدة، أوكد من خلالها أنه يجب علينا نسيان التتويج بلقب كأس الكاف وأنه يجب علينا الاستعداد للقادم من المواعيد الرياضية بما فيها كأس العرب وكأس السوبر الإفريقية".

وعَادَ هداف مسابقة "الكاف" برصيد 12 هدفا، لينفي خروجه من الرجاء في الوقت الحالي من أجل خوض تجربة احترافية جديدة، مبرزا: "لا يزال عقدي ساريا مع فريق الرجاء لموسم ونصف وأفكر في الاستمرار مع النادي مستقبلا، ولا توجد أي عروض حاليا، وإن قررت الاحتراف في فريق آخر فلن أنسى فضل الرجاء علي وهو فضل كبير".

وأَشَارَ بنحليب إلى أن تصريحه السابق المثير للجدل خص به جماهير محددة وهي غالبا لا تشجع فريق الرجاء: "عندما قدمت تصريحي السابق لم أكن أقصد من خلاله جماهير الرجاء ولا جماهير محمود بنحليب، بل كان تعقيبي على بعض الجماهير التي شتمني وشتمت والدتي ووالدي ما تسبب في ألم كبير لي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بن لبن الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:51
منك عدد يا بنحليب. الرجاء هي التي صنعتك . الرجاء معمل ومستل لتفريخ النجوم فإن غادرتها فلن يهتم بك أحد . فيك المشاكل وبعقليتك هذه والله لا طفرتيه وخا تمشي المريخ. وراك لعاب ماشي regilier في لعبك راك روسكوف. عنداك الغرور
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3
2 - mouad الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:51
الله يعطينا وجهك اللاعب المحترف وجبت عليه الاحترافية حتى في تصريحاته.
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2
3 - خالد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:54
لاعب ممتاز من الممكن أن يصل إلى العالمية ما ينقص بنحليب هو الانضباط
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-2
4 - عاصم الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:55
لقد فقد فيك الامل.. لكأني ارى مصير تاعرابت يترقرق امام عيني.. هذا الصبي لن يذهب بعيدا
راك غادي في الخسران أحمادينحليب.
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1
5 - الحقيقة الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 16:00
مازال هاوي بن حليب دير عقلك اوزيد خدم باش تحسن من مستواك راك مزال ناقص بزاف واش هداك بيت الضيع نتا وشبكة و تزگل البيت كون خرجنا 2/1 في الشوط الأول صافي قتلنا الماتش المهم نتمنى ليك الخير اوباراكا من التصريحات الخاوية ركز شوية.
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