24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التقنيون ينتقدون الحكومة ويطالبون برفع الأجور (5.00)

  2. مجلس الشيوخ يستمع لإفادة المخابرات حول خاشقجي (5.00)

  3. مركبة فضاء تابعة لـ"ناسا" تصل إلى كويكب "بينو" (5.00)

  4. "سبيس إكس" تطلق 64 قمرا صناعيا دفعة واحدة (5.00)

  5. مغاربة وسيارات الدولة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الرجاء يمنح 100 مليون للمدرب خوان غاريدو

الرجاء يمنح 100 مليون للمدرب خوان غاريدو

الرجاء يمنح 100 مليون للمدرب خوان غاريدو
أوعنا بلعيد
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 12:10

قَادَ الإسباني خوان كارلوس غاريدو، فريق الرجاء الرياضي إلى تحقيق ثاني ألقابه القارية في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد غياب دام خمسة عشرة سنة، وجاء على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب لصالح "النسور" الخضر بنتيجة(3/4).

وكَشَفَ مصدر رجاوي مسؤول لجريدة "هسبريس"، أن عقد خوان كارلوس غاريدو، المبرم مع إدارة النادي ينص على منح المدرب الإسباني حوالي 100 مليون سنتيما في حال تمكن من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضَمن غاريدو، الحصول على المبلغ المالي المذكور بعد عودته يوم الأحد الماضي من ملعب "الشهداء" في كينشاسا الكونغولية، محملا بلقب كأس "الكاف" رغم هزيمته في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيدا من الفوز الكبير الذي حققه "النسور الخضر" في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بثلاثة أهداف نظيفة.

وحَالَ فريق الوداد الرياضي الفاسي دون حصول غاريدو، على منحة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيما، بعد أن حرمه من بلوغ نهائي كأس العرش، إذ ينص عقده على الحصول على المبلغ المذكور في حال التتويج باللقب الفضي الذي كان من نصيب فريق نهضة بركان على حساب الواف في المباراة النهائية بضربات الترجيح.

وتُعوِّل إدارة الرجاء على غاريدو، من أجل قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج جيدة ومعانقة لقب كأس زايد للأندية الأبطال، حيث يرغب "النسور الخضر" في تحقيق اللقب والظفر بمنحته المالية المغرية والتي تفوق ستة ملايير سنتيما، وكذا التتويج بلقب البطولة الاحترافية وإعادة تكرار الإنجاز نفسه في مسابقة "الكاف" خلال الموسم الجديد الذي سيعرف مشاركة الرجاء إضافة إلى فريق حسنية أكادير ونهضة بركان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.