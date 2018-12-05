الرجاء يمنح 100 مليون للمدرب خوان غاريدو

أوعنا بلعيد

قَادَ الإسباني خوان كارلوس غاريدو، فريق الرجاء الرياضي إلى تحقيق ثاني ألقابه القارية في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد غياب دام خمسة عشرة سنة، وجاء على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب لصالح "النسور" الخضر بنتيجة(3/4).

وكَشَفَ مصدر رجاوي مسؤول لجريدة "هسبريس"، أن عقد خوان كارلوس غاريدو، المبرم مع إدارة النادي ينص على منح المدرب الإسباني حوالي 100 مليون سنتيما في حال تمكن من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضَمن غاريدو، الحصول على المبلغ المالي المذكور بعد عودته يوم الأحد الماضي من ملعب "الشهداء" في كينشاسا الكونغولية، محملا بلقب كأس "الكاف" رغم هزيمته في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيدا من الفوز الكبير الذي حققه "النسور الخضر" في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بثلاثة أهداف نظيفة.

وحَالَ فريق الوداد الرياضي الفاسي دون حصول غاريدو، على منحة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيما، بعد أن حرمه من بلوغ نهائي كأس العرش، إذ ينص عقده على الحصول على المبلغ المذكور في حال التتويج باللقب الفضي الذي كان من نصيب فريق نهضة بركان على حساب الواف في المباراة النهائية بضربات الترجيح.

وتُعوِّل إدارة الرجاء على غاريدو، من أجل قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج جيدة ومعانقة لقب كأس زايد للأندية الأبطال، حيث يرغب "النسور الخضر" في تحقيق اللقب والظفر بمنحته المالية المغرية والتي تفوق ستة ملايير سنتيما، وكذا التتويج بلقب البطولة الاحترافية وإعادة تكرار الإنجاز نفسه في مسابقة "الكاف" خلال الموسم الجديد الذي سيعرف مشاركة الرجاء إضافة إلى فريق حسنية أكادير ونهضة بركان.