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كُتّاب وآراء
أونداما يَعود إلى المغرب لخوضِ تجربة جديدة
عَلِمت "هسبريس" من مصدر مطلع، أن الطاقم التقني لفريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم يرغب في تعزيز صفوفه بضم لاعب مهاجم يتسم بنجاعة تهديفية أمام المرمى، قادر على ضخ دماء جديدة في شرايين النادي، لإنهاء الهجمات داخل الشباك.
ووِفْقَ المصدر ذاته، وافق الطاقم التقني للفريق الخريبكي تحت إشراف أمين بنهاشم، على إخضاع الكونغولي فابريس أونداما، المهاجم السابق لفريق الوداد الرياضي، للتجربة قبل ضمّه إلى صفوف النادي.
وقَرَّرَ أونداما، العودة إلى الدوري المغربي الاحترافي عبر بوابة أولمبيك خريبكة، بعد أن حضر يوم أمس الاثنين، إلى الحصة التدريبية التي أجراها الفريق تأهبا لمواجهة نادي أولمبيك آسفي، ضمن مجريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة البطولة الاحترافية.
وأَشَارَ المصدر إلى أن اللاعب سالف الذكر لم يشارك في مران الفريق الخريبكي واكتفى بمتابعة الحصة التدريبية، قبل إخضاعه للفحوصات الطبية الشاملة للتأكد من سلامة أونداما قبل الحسم في أمر التعاقد معه من عدمه.
ويَخْشَى الطاقم التقني لخريبكة تأثير الإصابة التي ألمت باللاعب أونداما في الرباط الصليبي، أثناء خوضه مباراة منتخبه أمام منافسه الغاني ضمن تصفيات "مونديال" روسيا 2018 والتي حرمته من مداعبة الساحرة المستديرة لوقت طويل.
واضطر أونداما إلى فسخ عقده رفقة النادي الإفريقي التونسي، بسبب تلك الإصابة الخطيرة وهو ما دفع أولمبيك خريبكة للإصرار على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له من أجل التأكد من سلامته قبل الإقدام على التعاقد معه.
وسَبق لفريق حسنية أكادير، أن رفض مقترحا من أحد وكلاء اللاعبين، بالتعاقد مع أونداما، حيث أكد الحبيب سيدينو، رئيس النادي، في تصريحات صحفية سابقة على عدم حاجة الفريق إلى هذا النوع من اللاعبين في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يود الخوض في تفاصيل تهمه ومنها تجربته الأخيرة في الدوري التونسي، معتبرا أن الادارة التقنية تقتنع بالعناصر الحالية.