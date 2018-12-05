أجاكس يقرِّر مُكافأة مزراوي بتوقيع عقد جديد

أوعنا بلعيد

أَمَاطَ الدولي المغربي نوصير مزراوي، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، اللثام بشكل مبكر عن مستقبله الكروي مشيرا إلى أنه تلقى عرضا رسميا من إدارة ناديه الرامي إلى تجديد عقده لمواسم رياضية أخرى معربا في الوقت ذاته عن بالغ سعادته بوجوده رفقة العملاق الهولندي.

وقَالَ المدافع المغربي الشاب مزراوي، في حديثه لصحيفة "تلغراف" الهولندية، إن إدارة ناديه ترغب في تجديد عقده المستمر إلى متم منتصف عام 2021، وترغب في الإبقاء عليه لسنوات أخرى طويلة سيتم إضافتها إلى عقده الجديد.

وأَكَّد مارك أوفرماس، المدير الرياضي لفريق أجاكس، أنه اجتمع بباقي أفراد الإدارة والمساهمين داخل النادي وتم الاتفاق على تقديم عرض رسمي طويل الأمد للاعب مزراوي، الذي قال حول الخطوة الجديدة: "سعيد بأن يقدم لي فريق أجاكس عرضا جديدا من أجل البقاء رفقة النادي لسنين طويلة، فهذا يؤكد أنني أقوم بعمل جيد".

وأَضَافَ الظهير الأيمن المغربي أنه كلَّف مصطفى النخلي، وكيل أعماله، بإدارة المفاوضات مع فريقه الحالي معتبرا أن بقاءه مع أجاكس وتجديد عقده خطوة جيدة وستعطيه ثقة أكبر كما أنها إشارة جيدة إلى كون ناديه يقدِّر بشكل كبير ما يبذله فوق أرضية الميدان.

وعَادَ اللاعب سالف الذكر، إلى الحديث عن فرص ناديه في التتويج بلقب الدوري الهولندي الممتاز خلال الموسم الحالي، لاسيما بعد فوزهم الساحق على أدو دين هاغ بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، برسم الجولة 14، بينما تعرّض متزعم الترتيب أيندهوفن لأول مرة إلى الهزيمة على يد مضيفه فاينورد بهدفين مقابل هدف واحد، بعد 13 انتصارا متتاليا، مشيرا إلى أن تقليص الفارق إلى نقطتين سيشعل الدوري: "عادت إلينا الحظوظ بشكل كبير بأن نتوج باللقب بعد هزيمة أيندهوفن ومن الآن فصاعدا سنقاتل إلى الرمق الأخير من أجل التتويج باللقب".

وأَنْهى مزراوي حديثه بتطرّقه إلى المستوى الذي ظهر به فريق أدو دين هاغ، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي، معلقا بالقول:" كنت أتوقع أن يقدم أدو دين هاغ أداء مغايرا خلال اللقاء، لكن شعرت كأنهم يلعبون دون خطة ولم يستطيعوا تقديم أدائهم المعهود، كأنهم استسلموا وكان هذا يصب في مصلحتنا وتمكنا من تحقيق الفوز في المباراة".